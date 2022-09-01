Эксперт Fox News: преступники побеждают в борьбе за американские города

Реальная проблема заключается в мэрах-демократах крупных агломераций, которые активно призывали распустить полицейские департаменты, заявил эксперт Т. Уильямс в интервью Fox News, подчеркнув, что сегодня в таких городах преступность растёт быстрее всего. Столкнувшись с неизбежным и очевидным кризисом, администрация Байдена, видимо, решила сделать первый шаг в вопросе борьбы с преступностью, сообщает телеканал. Однако кажется, что это не более чем очередное предвыборное обещание.

Борьба с преступностью, кажется, стала главной темой для президента сегодня. Но эффективно ли это решение? Возможно, увеличение числа полицейских на 100 тысяч человек будет таковым. Давайте послушаем, что Тед Уильямс думает об этом и что стоит на кону. Добрый день, Тэд, рады вас видеть! Что думаете о предложении президента?

ТЭД УИЛЬЯМС, адвокат: Взаимно, рад вас видеть (не услышал первый вопрос. — ИноТВ).

Что думаете по поводу заявления президента об увеличении числа полицейских на 100 тысяч человек? Нужно думать о преступности, это большая проблема для американцев. Такое заявление звучит как «поворот в сторону» от того, что он говорил в ходе президентской кампании. Раньше он говорил одно, теперь другое. Что думаете про это?

ТЭД УИЛЬЯМС: Да, вы правы, в ходе кампании он говорил совершенно иные вещи. Сейчас, я думаю, мы, вполне возможно, встали на правильный путь, Нил. Я думаю, пополнение рядов офицеров полиции на 100 тысяч человек в течение пяти лет — это крайне нужная мера для крупных городских агломераций. А вот реальная проблема этих городов заключается в местных политиках. Как вам известно, Нил, президент Байден никогда не призывал к тому, чтобы перестать финансировать полицию, в отличие от некоторых муниципальных деятелей. В некоторых городах, например в округе Колумбия, они действительно расформировали полицейские департаменты. В результате этого уровень преступности вырос, и не только в Вашингтоне. Преступность растёт по всей стране.

Эти попытки привлечь больше полицейских, отправить их на патрулирование идут вразрез с тем, что многие мэры крупных городов, многие мэры-демократы говорили пару лет назад — то, что роль (полиции. — ИноТВ) переоценена, что ей нельзя доверять. Многие из них выступали за роспуск полицейских служб. А сейчас произошёл поворот на 180 градусов.

ТЭД УИЛЬЯМС: Именно так. И я счастлив видеть это, Нил. Поскольку законопослушные граждане должны чувствовать себя в безопасности там, где они живут, но у них нет этого ощущения. Вы слышали, как я раз за разом повторял одно и то же: преступники побеждают — это очень точная и правдивая мантра. Побеждают в большинстве этих несчастных городских агломераций, где говорили о расформировании полицейских структур.

Несколько уйдём от темы: волна преступности существует, статистика правдива. Многие люди говорят, мол, вы специально выбираете и показываете нужные видеоматериалы, но двухзначные цифры роста (преступности. — ИноТВ) отмечены практически в каждом крупном американском городе, в частности в Нью-Йорке. И, знаете, мне просто интересно, подчёркивает ли это (заявление Байдена. — ИноТВ) очевидность ситуации? Я задаюсь вопросом, учитывая, что сторонники Демократической партии внутренне не доверяют полиции и силам правопорядка, несёт ли его (Байдена. — ИноТВ) заявление двойной посыл? Будет ли оно раздражать кого-либо в рядах партии?

ТЭД УИЛЬЯМС: Да, я думаю заявление звучит двусмысленно и полагаю, оно станет раздражителем для некоторых из, скажем так, демократического лагеря — тех, кто старался сделать так, чтобы Байден прислушался к идее роспуска полицейских структур, а не выделения им большего количества денег. Но, с другой стороны, Нил, республиканцы недавно попали в ловушку, когда начали говорить о роспуске ФБР после законного и правомерного рейда, прошедшего в Мар-а-Лаго во Флориде. Но я не занимаю тут ничью сторону, Нил. Грустно то, что граждане страдают из-за политики.

Дата выхода в эфир 31 августа 2022 года.