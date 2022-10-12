France 3: французы выстраиваются в очередь за грелками

Во Франции ожидается весьма холодная зима, когда придётся экономить отопление, поэтому французы уже стали запасаться носками, тапочками и пледами. Однако главным товаром стали грелки, спрос на которые вырос в среднем на 30 процентов.

Пледы, носки, тапочки… В преддверии зимы, когда температура в помещениях не превысит 19 градусов, многие находятся в поисках главного товара, который поможет справиться с холодом.

ПОКУПАТЕЛЬ: Грелка — это что-то очень симпатичное, небольшой подарок, она добавляет комфорта.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Зимой хорошо на диване с грелкой.

ДРУГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Моя бабушка подкладывала мне грелку в постель.

Какая она была тогда?

ДРУГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Она была каучуковая, очень приятная, особенно когда постель была ледяная, она была очень важна для ног.

Бабушкина грелка, сделанная из розово-оранжевого каучука, почему бы и нет. Но сегодня выбор огромный. Тканевые грелки, электрические грелки, которые нагреваются за 10 минут, — на такие аксессуары большой спрос у клиентов этого магазина.

НИКОЛЯ ЛАМАРК, директор магазина Nature & Découverte: Мы поняли, что с середины сентября у нас вырос спрос, в частности, на грелки. Рост спроса на этот тип товаров составил порядка 30 процентов.

Купить их можно в магазине или по интернету, цены варьируются в среднем от 10 до 50 евро. По поводу способа использования есть инструкции и видео. Вот как можно провести зиму в тепле.

Этому спросу радуется Нортон Афонсо. Он живёт в центре Вогезов и занимается производством хлопковых и льняных грелок — аксессуара, который в этот период года нужен всем.

НОРТОН АФОНСО, Cerises et Cie: Плотность ткани около 200 граммов на квадрат, чтобы ткань была мягкой и не слишком тонкой, не портилась при использовании и нагревании.

А внутри косточки черешни, которые славятся тем, что долго сохраняют и мягко передают тепло. Это свойство очень ценит этот кинезиотерапевт, супруга молодого хозяина предприятия.

ЭЛЬЗА ФИЛИПП, кинезиотерапевт: Я считаю, что главный плюс здесь в том, что может быть оказано мягкое давление прямо на мышцы. А ещё это безопасно, поскольку это мягкое тепло, то есть нельзя обжечься, как с грелками с горячей водой.

Чтобы не обжечься, не покупайте грелки, произведённые в Азии. При покупке отдавайте предпочтение грелкам с маркировкой «CE», сделанным по европейским нормам.

Дата выхода в эфир 09 октября 2022 года.