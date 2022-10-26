Der Spiegel: немцам приходится экономить на еде и всё туже затягивать пояса

По данным последнего опроса, 64% немцев сократили свои расходы в сфере потребления за последний год, покупая более дешёвые продукты, уменьшая время приёма душа и чаще выключая дома свет, пишет журнал Der Spiegel. Экономить на еде приходится уже 59,5% домохозяйств с высокими доходами и 88,5% домохозяйств с низкими доходами. При этом большинство немцев планируют в будущем ещё больше ограничить свои потребительские расходы, что грозит ликвидацией внутреннего спроса как опоры экономики Германии.

Сначала коронавирус, потом вооружённый конфликт на Украине и шоковые цены на энергоносители — кризис теперь кажется постоянным состоянием для многих людей в Германии, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Но если в последние годы, несмотря на глобальные проблемы, немцы были достаточно оптимистичны в отношении собственных финансов, то сейчас они по своим кошелькам чувствуют, что настали плохие времена, и меняют своё потребительское поведение — об этом свидетельствует новый опрос Немецкой ассоциации сберкасс и сберегательных банков (DSGV), который имеется в распоряжении издания.

В последнее время только 34% немцев оценивают своё финансовое положение как «очень хорошее» или «хорошее». Это на 9% меньше, чем в прошлом году. В связи с надвигающейся рецессией немцы также резко снизили свои ожидания на будущее: 37% ожидают ухудшения своего финансового положения в ближайшие два года. Уровень ожиданий у населения Германии, таким образом, опустился ниже, чем когда-либо после финансового кризиса 2008 года, подчёркивает Der Spiegel.

Для проведения исследования под названием «Барометр благосостояния — 2022» компания Kantar, занимающаяся исследованием общественного мнения, опросила летом более 4800 частных лиц. Последние данные получены в результате репрезентативного повторного опроса, проведённого в сентябре и октябре среди тысячи участников. Они показали, что и без того не самые оптимистичные настроения немцев за это время омрачились ещё больше.

Опрос показывает, что многие люди в Германии уже затягивают пояса. В ходе повторного исследования, проведённого осенью, в общей сложности 64% респондентов заявили, что за последние 12 месяцев они уже сократили свои расходы в сфере потребления. Это самый высокий показатель с 2005 года, когда экономика Германии ослабевала, а Ангела Меркель только стала канцлером.

Но на чём можно сэкономить? 61% потребителей уже заявили в основном опросе летом, что они тянутся к более дешёвым продуктовым альтернативам — например, покупают товары из дискаунтера вместо брендовых товаров. Более половины респондентов заявили, что уменьшили объёмы покупок. Кроме того, согласно их собственным заявлениям, немцы также сократили поездки на автомобиле и посещение ресторанов.

Однако, похоже, есть одно исключение, когда речь идёт об экономии, продолжает Der Spiegel. Только 38% опрошенных заявили, что стали меньше путешествовать, — поездки на праздники и каникулы, очевидно, остаются священными для многих людей. «Одним из объяснений непрекращающегося желания путешествовать у большинства населения Германии может быть коронавирусный локдаун и связанный с ним отложенный спрос на путешествия», — отмечают в DSGV.

Экономия также достигается за счёт энергоносителей, которые резко подорожали после начала российской спецоперации на Украине: четверть опрошенных уже «значительно» сократили собственное энергопотребление, почти половина сократила его «в некоторой степени». В этой сфере преобладают меры, подходящие для повседневного использования, — например, чаще выключать свет или убавлять отопление. Однако только часть респондентов использует для экономии энергии цифровые инструменты, такие как интеллектуальные счётчики или розетки с дистанционным управлением.

Опрос также подтверждает то, на что уже давно жалуются социальные объединения: от роста цен особенно страдают малообеспеченные семьи. В этом отношении Немецкая ассоциация сберкасс и сберегательных банков DSGV говорит о «драматической ситуации». Чем ниже чистый доход домохозяйства, тем больше респонденты сократили своё потребление. 83% домохозяйств с доходом менее тысячи евро заявили летом, что им уже приходится обходиться без некоторых привычных вещей в повседневной жизни. 40% даже жаловались на то, что им приходится «в значительной степени» ограничивать себя. Для сравнения: в группе с доходом выше €2500 только 11% говорили о том, что им приходится значительно себя в чём-то ограничивать.

Кроме того, существуют чёткие различия в том, где именно достигается экономия: когда речь идёт о досуге, передвижении или покупке одежды, бедные и богатые домохозяйства урезают расходы одинаково неохотно. Напротив, в то время как только 59,5% домохозяйств с высокими доходами экономят на еде, этот показатель для домохозяйств с низкими доходами составляет 88,5%.

Результаты опроса не предвещают ничего хорошего для и без того слабеющей экономики Германии, подчёркивает издание. Согласно последним данным, более чем каждый второй житель Германии планирует в будущем ещё больше ограничить свои потребительские расходы, что грозит ликвидацией внутреннего спроса как опоры экономики для немецких компаний. Так что кризис, возможно, только начался, заключает немецкий журнал Der Spiegel.