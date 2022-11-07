«Чистый популизм»: как на фоне энергетического кризиса глава МИД ФРГ призывает отказаться от углеводородов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за скорейший отказ от использования ископаемого топлива и переход к возобновляемым источникам энергии. По её словам, это необходимо для того, чтобы избежать «пропасти», к которой движется человечество из-за глобального потепления. С таким заявлением Бербок выступила в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Однако в настоящий момент Германия сама переживает энергетический кризис, усугубившийся на фоне отказа от поставок газа из РФ. По мнению экспертов, Бербок занимается популизмом, удовлетворяя свои политические амбиции.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала как можно скорее отказаться от использования ископаемых видов топлива: угля, газа и нефти, чтобы предотвратить глобальное потепление. Об этом она заявила в преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая проходит с 6 по 18 ноября в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,7 °С, что оказывает разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть. Человечество имеет в своих руках все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить климатический кризис и выйти на траекторию 1,5 °С. Мы знаем, что необходимо сделать: как можно быстрее отказаться от ископаемых видов топлива и перейти на возобновляемые источники энергии», — приводит её слова официальный сайт МИД ФРГ.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии подчеркнули, что на COP-27 Берлин будет «выступать за ускоренное расширение использования возобновляемых источников энергии и за отказ от ископаемых видов топлива».

«При этом прежде всего речь идёт о том, чтобы снизить зависимость от ископаемых видов топлива и поддержать более бедные страны в переходе на устойчивые источники энергии», — говорится в сообщении МИД.

Энергетическая ситуация

Стоит отметить, что заявление Бербок прозвучало в разгар энергетического кризиса, охватившего Европу, в частности ФРГ.

Напомним, в 2021 году из-за дефицита газа в европейских хранилищах цены на голубое топливо резко выросли, что спровоцировало увеличение стоимости и остальных видов энергоносителей. Однако, несмотря на взрывной рост цен на газ, новое коалиционное правительство Германии, куда входят представители партии «Зелёные» Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек, отказалось завершить процесс сертификации уже достроенного газопровода «Северный поток — 2», который смог бы обеспечить Европе бесперебойные поставки дешёвого российского топлива.

Газовый завод OGE в Германии

AFP

© Ina FASSBENDER

Энергетический кризис усугубился после того, как страны Запада усилили санкционное давления на Россию из-за спецоперации на Украине. Страны ЕС последовательно ввели против Москвы восемь пакетов санкций, включая ограничение на импорт углеводородов из РФ. Это привело к дальнейшему росту цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги в Европе.

В июле началось снижение объёмов поставок трубопроводного газа из России из-за несвоевременного возврата компанией Siemens турбины для газопровода «Северный поток» после её ремонта. После этого Еврокомиссия призвала страны союза готовиться к полному прекращению импорта российского газа.

Кроме того, 26 сентября на трёх нитках системы магистральных газопроводов «Северный поток» был осуществлён теракт. В результате взрывов подача газа по ним была прекращена.

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В Германии представители бизнеса и отдельные политики неоднократно обращали внимание на то, что без доступа к российскому газу экономика страны обрушится, а промышленность станет неконкурентоспособной.

Ассоциация немецких торгово-промышленных палат в начале ноября обнародовала результаты опроса немецких компаний. Согласно данным, опубликованным изданием Die Welt, 52% немецких компаний считают, что в ближайшие 12 месяцев ситуация для них только ухудшится.

Главной причиной пессимизма немецкие промышленники назвали именно высокие цены на электричество и газ, из-за которых производственные площадки приходится переносить в другие страны.

Оптимистично по поводу будущего были настроены только 8% опрошенных. Глава ассоциации Мартин Ванслебен сообщил Die Welt, что это самое низкое значение с 1985 года — оно не опускалось так даже во время пандемии коронавируса.

«Предприятия опасаются, что худшее ещё впереди», — подчеркнул Ванслебен.

Амбиции и реальность

В России неоднократно отмечали, что отказ от доступных энергоносителей из РФ не пойдёт на пользу экономикам стран Запада. Более того, президент России Владимир Путин ранее отметил, что Европа допустила ошибку, сделав ставку на альтернативные источники энергии.

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«Я уже об этом много раз говорил, не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и всё», — сказал российский лидер в июле на пресс-конференции во время визита в Иран.

Владимир Путин подчеркнул, что именно политическое решение Европы ориентироваться на альтернативные источники энергии привело к падению инвестиций в традиционную энергетику.

«Вот результат политики за предыдущие много лет, за предыдущее десятилетие, наверное. Отсюда всё началось, не из-за каких-то действий России и «Газпрома», — и цены поползли», — сказал президент РФ.

Как отметил в комментарии RT зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, заявления Бербок об отказе от ископаемых источников энергии являются несостоятельными, так как в условиях дефицита газа Германии пришлось возобновить работу угольных и мазутных электростанций.

«За последний год доля угля и нефти в энергобалансе Германии значительно выросла. Именно эти грязные источники энергии стали активно использоваться Германией после введения антироссийских санкций и закрытия немецких атомных станций. Зелёная энергетика не сработала. Слова Бербок полностью расходятся с реальностью», — подчеркнул собеседник RT.

Глава немецкого МИД продвигает интересы определённых лоббистских групп, которые настаивают на необходимости перехода к так называемой углеродной нейтральности, несмотря на явную неспособность альтернативной энергетики обеспечить развитые страны достаточным количеством энергии, добавил Матвейчев.

«Без дешёвых углеводородов из России экономика Германии является неконкурентоспособной. На сегодня впервые за послевоенные годы сальдо торгового баланса Германии является отрицательным. Если ранее Германия поставляла миру продукты машиностроения и другие товары, то теперь ФРГ не может заработать валюту, уходя в дефицит. Страны начинают закупать товары у других поставщиков, так как немецкая продукция становится слишком дорогой. Через два-три года немецкая экономика попросту может схлопнуться. Ничего реалистичного в зелёных планах нет», — отметил депутат.

Главе МИД ФРГ Анналена Бербок

AP

© Michal Dyjuk

Чем-то помочь бедным странам при отказе от углеводородного топлива Германия тоже не сможет, так как сама скоро станет малоимущей, считает Матвейчев. По мнению эксперта, выступая с подобными заявлениями, Анналена Бербок преследует цель выделиться на фоне теряющего популярность канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Бербок давно находится в противоречиях с Шольцом. Она хочет выглядеть ярче и работает на свой электорат. Но, делая такого рода заявления, Бербок никогда не сможет стать популярным федеральным политиком Германии. Занимая радикальную позицию, она на самом деле сужает себе электорат. Кроме того, в Германии назревают силы, которые настроены и против Шольца, и против Бербок», — подчеркнул собеседник RT.

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Заявления Анналены Бербок об отказе от ископаемого топлива нереалистичны, особенно на фоне энергетического кризиса, который охватил Европу в целом и ФРГ в частности, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

«Это всего лишь популизм, не подкреплённый экономической целесообразностью. Особенно сейчас, когда в Германии на фоне нехватки энергоресурсов восстанавливают работу угольных станций. Возобновляемые источники энергии — солнечные, водяные и ветряные — подошли к пределу своих возможностей, которые и так весьма ограничены. Все разговоры об отказе от ископаемого топлива — это не более чем политическая риторика», — подчеркнул Камкин.

При этом у ФРГ на фоне энергетического кризиса, отказа от дешёвого газа из России и многомилионных трат на поддержку Украины сейчас нет ресурсов для выделения какой-либо финансовой помощи бедным странам, чтобы они также могли отказаться от ископаемого топлива, отметил эксперт.

«Подобные заявления Анналены Бербок являются чистым популизмом. Каким образом Германия будет помогать бедным странам со сменой источников энергии, когда в самой стране острый дефицит энергоресурсов? Пока что все ресурсы, которые смогла добыть Германия после отказа от российского газа, концентрируются внутри страны с одной целью — пережить эту зиму», — сказал Александр Камкин.

Эксперт также не исключает, что подобными популистскими заявлениями Бербок пытается упрочить свои позиции в коалиционном правительстве на фоне снижающегося рейтинга Олафа Шольца.

«Амбиции у Бербок безграничные. Но для того чтобы она стала канцлером, её партия должна победить на следующих парламентских выборах. Пока же «Зелёные» чаще становятся объектом насмешек и критики, а граждане открыто выражают недовольство призывами Бербок и Хабека к экономии. Не думаю, что с такой политикой эта партия сможет на следующих выборах возглавить правительственную коалицию», — заключил политолог.