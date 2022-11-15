«Вне правового поля»: как США подталкивают страны G7 к введению потолка цен на российскую нефть

США тесно взаимодействуют со странами «Большой семёрки» (G7) по вопросу введения потолка цен на российскую нефть, заявила на полях саммита G20 глава Минфина США Джанет Йеллен. По её словам, эта мера поможет снизить мировые цены на энергоносители и приведёт к сокращению объёма прибыли для Москвы. Также Йеллен заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет выгодно Китаю и Индии. Эксперты отмечают, что намерение стран G7 установить предельную цену на нефть из РФ является сугубо политическим и приведёт к росту цен на нефть во всём мире.

США тесно сотрудничают с Францией и другими странами «Большой семёрки» по вопросу введения ценового потолка на российскую нефть. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром на полях саммита G20 на Бали.

Йеллен заявила, что США и Франция по-прежнему будут оказывать поддержку Украине.

«В этих целях мы обеспечиваем помощь в области безопасности, финансовую поддержку и введение широкого спектра санкций. Кроме того, мы тесно сотрудничаем друг с другом и с остальными членами «Большой семёрки», чтобы установить потолок цен на российскую нефть», — сказала она.

По её словам, введение ценовых ограничений на нефть из РФ окажет «сдерживающее влияние на мировые цены на энергоносители и приведёт к сокращению объёма прибыли», которую получает Москва.

Также глава Минфина США отметила, что эта мера пойдёт на пользу странам, которые нарастили импорт нефти из РФ на фоне антироссийских санкций, — Китаю и Индии.

«Мы считаем, что ценовой потолок — в интересах Китая, в интересах Индии и в интересах всех покупателей российской нефти», — подчеркнула Йеллен.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G20 заявила, что Евросоюз готов к установлению потолка цен на нефть из России. При этом она отметила, что масштаб ограничений пока не определён.

Отсутствие поддержки

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада ввели широкие секторальные экономические санкции против России, в том числе в отношении энергетического сектора. Так, США, Великобритания и ЕС запретили импорт российской нефти. Полностью запрет вступит в силу 5 декабря и будет распространяться только на морские поставки.

Россия на фоне этих мер начала переориентацию рынков сбыта на Азию, значительные объёмы нефти стали закупать Индия и Китай.

Нефтеналивной танкер

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В октябре Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть — в районе $60 за баррель.

Стоит отметить, что Китай и Индия ранее выражали несогласие с намерениями G7 ввести ограничение цены на нефть из РФ. Так, в сентябре официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Пекин выступает против такого решения.

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«Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие страны предпримут конструктивные усилия, а не наоборот», — приводит её слова ТАСС.

В Индии, в свою очередь, заявили, что, скорее всего, страна не будет придерживаться ограничения цены на российскую нефть со стороны G7.

«Я не думаю, что мы будем придерживаться ценового потолка, об этом мы сообщали другим странам. Мы считаем, что большинство стран это устраивает и никто не заинтересован в том, чтобы поставки российской нефти прекратились», — рассказал Reuters индийский чиновник на условиях анонимности.

В свою очередь, глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в ноябре подчеркнул, что его страна продолжит закупать нефть у России.

«Россия остаётся надёжным и проверенным временем партнёром. Любая объективная оценка многих десятилетий наших отношений подтвердит, что они принесли много пользы обеим нашим странам», — заявил Джайшанкар.

Обратный эффект

В РФ неоднократно подчёркивали, что введение ценовых ограничений на российскую нефть приведёт к дефициту на рынке энергоносителей, так как Москва не будет продолжать поставки себе в убыток. В частности, об этом в октябре заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно чётко понимать: если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам», — отметил Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Эту позицию подтвердил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

«Чётко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен», — подчеркнул он.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT напомнил: заявления главы Минфина США, что введённый странами G7 потолок цен на российскую нефть станет способствовать мировому снижению цен, а также будет выгоден Индии и Китаю, не соответствуют действительности.

«Это глубочайшее заблуждение. С экономической точки зрения потолок цен точно не приведёт к снижению цены, потому что любое ограничение приводит только к дефициту, росту цен и возникновению дополнительных проблем на энергетических рынках», — подчеркнул эксперт.

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Подобные меры будут восприняты не как сигнал к снижению цен, а как рыночные ограничения, отметил Сергей Пикин. В то же время Индия и Китай продолжат закупать нефть по ценам, которые будут оговорены в прямых контрактах с РФ, добавил собеседник RT.

«Россия полностью перенаправит энергоресурсы на их рынки, и, соответственно, у них будет возможность покупать больше и дешевле, но не за счёт ограничений, а за счёт скидок. Для них плюс не в потолке цен, а в том, что они становятся более значимы для российских экспортёров энергоносителей. То есть Китай и Индия будут действовать не по принципу введения потолка цен, а, наоборот, сохраняя рыночные принципы работы», — пояснил аналитик.

Страны G7, руководствуясь политическими мотивами и желанием сдержать РФ, введут новые ограничения, однако эти меры не принесут желаемого эффекта, считает Сергей Пикин.

«Потолок цен на нефть из РФ ни к чему хорошему для представителей «Большой семёрки» не приведёт. Для стран Запада это не приведёт к снижению цен. Госпожа Йеллен не сможет изменить основы экономики», — отметил эксперт.

США продолжают подталкивать своих союзников в EC и G7 к введению в отношении России санкций, которые прежде всего ослабят их собственные экономики и повысят зависимость от Вашингтона, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Ограничение цен на что-либо и нерыночные методы ведут к разрушению экономики. Госпожа Йеллен хочет разрушить мировую экономику, если так настаивает на введении такого потолка. Это совсем не выгодно другим странам, потому что фактический вывод российских энергоносителей с рынка приведёт к сильной диспропорции и деформации мировой экономики. Россия не будет торговать себе в убыток, как заявил президент Путин», — рассказал политолог.

В результате цены на нефть во всём мире вырастут, а на рынке нефти укрепится серый, спекулятивный сегмент, добавил Алексей Мухин. Тем более что Китай и Индия не будут соблюдать подобные ограничения, подчеркнул собеседник RT.

«Введение потолка цен не будет выгодно ни Китаю, ни Индии, которым нужны дешёвые энергоносители, а подобные меры приведут к обратному результату. Санкции сами по себе находятся вне правового поля. Пекин и Нью-Дели должны понимать, что если сегодня с такими мерами пришли за Россией, то завтра придут за ними. Поддержав подобные ограничения, они обрекут себя на то же, что сейчас страны Запада пытаются сделать с Россией», — заключил политолог.