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Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам

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Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.
Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам
  • РИА Новости

Об этом Новак сказал на Российской энергетической неделе.

По его словам, цена должна рыночным способом формироваться исходя из баланса спроса и предложения.

«Чётко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен», — заявил вице-премьер. Его слова приводит ТАСС.

Также он назвал такую инициативу плохим прецедентом, который может в любой момент распространяться на других поставщиков и на всю мировую торговлю.

Ранее Новак заявил, что России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё.

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