Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам
- РИА Новости
Об этом Новак сказал на Российской энергетической неделе.
По его словам, цена должна рыночным способом формироваться исходя из баланса спроса и предложения.
«Чётко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен», — заявил вице-премьер. Его слова приводит ТАСС.
Также он назвал такую инициативу плохим прецедентом, который может в любой момент распространяться на других поставщиков и на всю мировую торговлю.
Ранее Новак заявил, что России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё.