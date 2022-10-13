Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Об этом Новак сказал на Российской энергетической неделе.

По его словам, цена должна рыночным способом формироваться исходя из баланса спроса и предложения.

«Чётко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен», — заявил вице-премьер. Его слова приводит ТАСС.

Также он назвал такую инициативу плохим прецедентом, который может в любой момент распространяться на других поставщиков и на всю мировую торговлю.

Ранее Новак заявил, что России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё.