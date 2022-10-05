Новак: России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё
- РИА Новости
Новак подчеркнул, что российская сторона не поддерживает подобные нерыночные инструменты, которые наносят вред энергетическому рынку.
В частности, объяснил он, такие решения чреваты дефицитом и ростом цен.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.