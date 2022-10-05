Новак: России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение об установлении цен на неё, поскольку это нецелесообразно для российской экономики. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Новак подчеркнул, что российская сторона не поддерживает подобные нерыночные инструменты, которые наносят вред энергетическому рынку.

В частности, объяснил он, такие решения чреваты дефицитом и ростом цен.

«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.