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Новак: России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё

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Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые примут решение об установлении цен на неё, поскольку это нецелесообразно для российской экономики. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё
  • РИА Новости

Новак подчеркнул, что российская сторона не поддерживает подобные нерыночные инструменты, которые наносят вред энергетическому рынку.

В частности, объяснил он, такие решения чреваты дефицитом и ростом цен.

«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители стран ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций, который включает введение потолка цен на нефть.

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