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Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к установлению потолка цен на нефть из России

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Европейский союз готов начать принимать усилия по установлению потолка цен на нефть из России, заявила на саммите G20 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к установлению потолка цен на нефть из России
  • AP

«Мы установили все нужные инструменты в Европейском союзе», — цитирует чиновницу Bloomberg.

По её словам, важно не только, «чтобы военная казна России иссякла», но и чтобы «многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен».

Уровень потолка цен пока не определён, добавил она.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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