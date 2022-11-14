Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к установлению потолка цен на нефть из России

Европейский союз готов начать принимать усилия по установлению потолка цен на нефть из России, заявила на саммите G20 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы установили все нужные инструменты в Европейском союзе», — цитирует чиновницу Bloomberg.

По её словам, важно не только, «чтобы военная казна России иссякла», но и чтобы «многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен».

Уровень потолка цен пока не определён, добавил она.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.