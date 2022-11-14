Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к установлению потолка цен на нефть из России
- AP
«Мы установили все нужные инструменты в Европейском союзе», — цитирует чиновницу Bloomberg.
По её словам, важно не только, «чтобы военная казна России иссякла», но и чтобы «многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен».
Уровень потолка цен пока не определён, добавил она.
Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
Вице-премьер Александр Новак также предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.