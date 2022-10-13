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В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

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Западу надлежит установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По её словам, известно, что Россия давно была готова продавать нефть с прибылью по средней цене около $60 за баррель.

«Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть — RT)», — цитирует ТАСС выступление Йеллен на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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