США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше потолка цен
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Об этом он сказал на энергетической конференции в Колумбийском университете.
«Нет, мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не считаем, что в них есть необходимость. В конечном итоге мы работаем над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для её покупателей снизятся, а доходы России упадут», — цитирует его ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.