США не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше потолка цен

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что американские власти не намерены вводить вторичные санкции за покупку российской нефти выше потолка цен.

Об этом он сказал на энергетической конференции в Колумбийском университете.

«Нет, мы не планируем вводить вторичные санкции, потому что не считаем, что в них есть необходимость. В конечном итоге мы работаем над созданием экономических стимулов, чтобы создать такую ситуацию, когда поставки нефти на рынок продолжатся, цены для её покупателей снизятся, а доходы России упадут», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.