Европейский шантаж: как новые антироссийские санкции бьют по Сербии

Сербия больше не может сидеть на двух стульях и не вводить санкции против России, рассчитывая при этом на евроинтеграцию, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Так он прокомментировал новый пакет ограничительных мер ЕС, согласно которому Белград не будет получать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу JANAF. Глава МВД балканской республики Александр Вулин уже заявил, что восьмой пакет санкций против РФ также стал первым пакетом рестрикций в отношении Сербии. Эксперты отмечают, что эта страна, которая до сих пор претендует на членство в ЕС, оказалась в непростом положении и вынуждена проводить компромиссный внешнеполитический курс.

Сербия больше не может сидеть на двух стульях и не вводить рестрикции против РФ, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Так он ответил на вопрос журналистов, лоббировал ли Загреб введение запрета для Белграда на покупку российской нефти.

«Всё, что принималось в ЕС, принималось совместно, это позиция всех членов ЕС... В данных условиях Сербия не может сидеть на двух стульях, не может быть страной, которая приезжает сюда разговаривать о европейской перспективе и ожидает больших шагов вперёд, а при этом не поддерживает ни одну санкцию против России», — заявил хорватский премьер на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге. Его слова приводит ТАСС.

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Пленкович добавил, что теперь Белград сможет получать по Адриатическому нефтепроводу JANAF любую нефть, кроме российской.

Нефтяные санкции

Накануне Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя создание законодательной основы для установления потолка цен на российскую нефть и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Этот пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приёма танкеров с нефтью и нефтепродуктами — отсюда сырьё отправляется по трубопроводу JANAF в Сербию.

В Белграде принятие нового пакета ограничений восприняли очень болезненно. Так, глава сербского МВД Александр Вулин заявил, что он стал «первым пакетом санкций против Сербии».

«ЕС, в котором нашу судьбу решает всё менее успешная и всё более пакостная Хорватия, — место наших будущих унижений и страданий. Поэтому лучше быть и военно и политически нейтральной страной, чем членом клуба, где хорватские комплексы и месть будут законом и правилом. ЕС по предложению усташей ввёл не восьмой пакет санкций против России, но первый пакет санкций против Сербии, подлый и исподтишка, как только усташи и умеют», — цитирует его РИА Новости.

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В свою очередь, сербский премьер-министр Ана Брнабич пообещала жёсткий ответ со стороны президента Сербии Александра Вучича, который уже заявил, что не удивлён поведением Хорватии, ведущей антисербскую политику с 1941 года.

Двойственное положение

Сербский лидер, как и другие политики страны, в последнее время неоднократно отмечали, что Белград подвергается сильному политическому давлению со стороны ЕС, который требует присоединиться к антироссийским санкциям.

В начале апреля Сербия проголосовала за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека. Тогда Вучич объяснил это тем, что на страну оказывалось «огромное давление».

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Тогда же посол Германии в Сербии Томас Шиб заявил, что ФРГ и Евросоюз ожидают от Белграда скорого присоединения к рестрикциям против России. Он добавил, что от позиции страны по этому вопросу будет зависеть дальнейший прогресс в области евроинтеграции республики.

А глава делегации ЕС в Сербии Эмануэле Жофре заявлял, что государства — кандидаты на вступление в Европейский союз должны постепенно прийти в соответствие с его общей внешней политикой и политикой в сфере безопасности.

Напомним, Сербия официально стала кандидатом на членство в Евросоюзе в 2012 году, а переговоры о вступлении открылись в 2014-м. В мае 2022-го Вучич заявил, что Белград продолжит курс на евроинтеграцию даже несмотря на то, что большинство граждан страны выступают против этого.

Позднее президент республики заявил, что Сербия платит «огромную» цену из-за нежелания присоединяться к ограничениям в отношении России. По его словам, власти страны будут сопротивляться этому столько, сколько смогут, поскольку Белград проводит независимую внешнюю политику.

При этом Вучич выразил недовольство тем, что президент России Владимир Путин апеллирует к прецеденту самопровозглашённого Косова в контексте обсуждения права жителей востока и юга Украины на самоопределение.

Еврокомиссия

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Напомним, в МИД Сербии в конце сентября заявили, что власти страны не признают результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«С одной стороны — наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой — это было бы полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это противоречило бы нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», — пояснил глава ведомства Никола Селакович.

«Компромиссная политика»

Эксперты объясняют позицию Хорватии, которая поддерживает антироссийские санкции, осознавая, что они ударят и по Сербии, «исторической неприязнью» к соседней республике.

«Заявление, что нельзя усидеть на двух стульях, — это выпад со стороны той страны, которая исторически настроена против Сербии. На самом деле для Белграда это единственная возможность и далее проводить политику нейтралитета, получая максимум преимуществ от такого курса», — отметил в разговоре с RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

При этом он выразил сомнение в том, что у Сербии есть реальные перспективы евроинтеграции из-за целого ряда других политических вопросов, помимо антироссийских санкций.

«Понятен интерес ЕС и что он хочет получить от Сербии, а вот зачем это Белграду и какие бонусы он получит, если введёт санкции против Москвы, совершенно не ясно», — рассуждает аналитик.

Демонстрация в Белграде

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В свою очередь, профессор МГИМО Елена Пономарёва полагает, что позиция Хорватии по новым санкциям в отношении РФ и по их влиянию на Сербию вполне объяснима.

«Позиция Загреба совершенно неудивительна, потому что Хорватия и Сербия — это исторические антагонисты. Эти две страны развели события Второй мировой войны и разрушение Югославии, которое сопровождалось этническими чистками. Поэтому Хорватия всячески будет стараться навредить Сербии, унизить её, сделать всё, чтобы эта страна несла определённый ущерб», — пояснила политолог.

Она также считает справедливой оценку Александра Вулина относительно того, что восьмой пакет рестрикций против России также стал «первым пакетом санкций против Сербии» и что они не могут не отразиться на экономике и социальном климате страны. По её словам, подобное давление на Белград — форма шантажа со стороны ЕС.

«Больше 20 лет Европа спекулирует на вопросе вступления Сербии в союз, и каждый раз шантаж пополняется всё более жёсткими и мерзкими с морально-этической точки зрения требованиями. Сейчас Брюссель хочет, чтобы Белград попросту предал Россию, которая многое сделала для него на международной арене, включая экономическую поддержку», — рассказала аналитик.

При этом она сомневается, что, даже если Белград присоединится к санкциям против России, Сербию примут в ЕС.

«Естественно, это требует компромиссной политики, потому что от этого зависит, будут ли сербы покупать хлеб и отапливать свои дома. В то же время Вучич не может обнулить отношения Сербии с Россией, а также собственные отношения с Владимиром Путиным. Его положение непростое, но тем не менее Белград остаётся союзником Москвы в Европе», — заключила Пономарёва.