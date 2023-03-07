Zeit: следствие ФРГ считает украинцев причастными к подрывам «Северных потоков»

В Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Об этом пишет Die Zeit.

Отмечается, что судно, по всей видимости, было арендовано компанией, принадлежащей украинцам.

«Следы ведут на Украину», — пишет газета.

При этом следователи до сих пор не смогли точно установить, кто заказал диверсию, говорится в статье.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».