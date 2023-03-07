Zeit: следствие ФРГ считает украинцев причастными к подрывам «Северных потоков»
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Об этом пишет Die Zeit.
Отмечается, что судно, по всей видимости, было арендовано компанией, принадлежащей украинцам.
«Следы ведут на Украину», — пишет газета.
При этом следователи до сих пор не смогли точно установить, кто заказал диверсию, говорится в статье.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».