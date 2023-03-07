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NYT: разведка США допускает причастность проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков»

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Американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждает, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.
NYT: разведка США допускает причастность проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков»
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

В статье, авторами которой являются Адам Энтус, Джулиан Э. Барнс и Адам Голдман, говорится, что американские чиновники получили «новые разведданные» о теракте на газопроводах.

Согласно имеющимся данным, на которые ссылается газета, официальные лица США не нашли свидетельств того, что украинский президент Владимир Зеленский или украинские офицеры причастны к диверсии, однако есть вероятность, что операция могла быть проведена «неофициально» с помощью посредников, имеющих связи с украинским правительством и спецслужбами.

«Официальные лица, ознакомившиеся с разведданными, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России», — говорится в статье.

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках», ранее сообщил, что подрыв газопроводов перенесли с июня на более поздний срок, потому что президент США Джо Байден опасался последствий.

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Непосредственный подрыв, написал журналист, в сентябре 2022 года осуществили ВМС Норвегии.

Он также предупредил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов.

Как позднее подтвердил американский журналист Джон Дуган, американские водолазы с глубоководным оборудованием были замечены летом 2022 года в Балтийском море, где пролегают нитки «Северных потоков». По имеющимся данным, у дайверов были с собой ребризеры MK-29 с кислородно-гелиевой смесью для глубоководного погружения, а встречали их вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском.

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