МИД: для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США
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«Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне», — заявил Рябков в интервью RT Arabic.
Он рассказал, что Москва в настоящее время работает над выработкой в ООН мандата для независимого расследования обстоятельств инцидента.
Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что теракты на газопроводах не будут расследовать в Гаагском суде.