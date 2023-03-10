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МИД: для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США

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Для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МИД: для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне», — заявил Рябков в интервью RT Arabic.

Он рассказал, что Москва в настоящее время работает над выработкой в ООН мандата для независимого расследования обстоятельств инцидента.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что теракты на газопроводах не будут расследовать в Гаагском суде.

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