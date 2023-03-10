МИД: для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США

Для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Для нас вполне очевидно, что ответственность за этот беспрецедентный вопиющий террористический акт лежит на Вашингтоне», — заявил Рябков в интервью RT Arabic.

Он рассказал, что Москва в настоящее время работает над выработкой в ООН мандата для независимого расследования обстоятельств инцидента.

Ранее испанский европарламентарий Ману Пинеда спросил у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, какие меры ЕС принимает в ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что теракты на газопроводах не будут расследовать в Гаагском суде.