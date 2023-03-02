В ЕП поинтересовались принятыми в Евросоюзе мерами для расследования взрывов на «Северных потоках»
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Пинеда отметил, что ранее в СМИ появились данные журналистского расследования, которые свидетельствуют о причастности Соединённых Штатов и Норвегии ко взрывам на газопроводах.
Как уточняется в материалах, американские водолазы могли заминировать «Северные потоки» во время учений НАТО Baltops летом 2022 года, а норвежские ВМС осенью того же года — привести взрывные устройства в действие дистанционным способом.
«Это был бы уже не первый раз, когда руководство США, включающее (президента страны Джо. — RT) Байдена, заручившись помощью одной из стран Северной Европы, использует доверительные отношения c ЕС и членство в НАТО для осуществления действий, которые противоречат европейским интересам», — добавил Пинеда, напомнив, в частности, о ситуациях, связанных со слежкой американцев за лидерами Евросоюза.
После взрывов на газопроводах Евросоюз среди прочего пообещал дать атакам против энергетической инфраструктуры «единый и решительный ответ», подчеркнул евродепутат.
На этом фоне Пинеда поинтересовался у Борреля, какие меры были приняты для расследования обстоятельств диверсии на газопроводах и какие результаты получены.
«Был ли или планируется ли запрос к США с целью получить разъяснения об их предполагаемой роли в этой атаке (на газопроводы.— RT)?» — также спросил депутат у главы дипломатии ЕС.
Ранее американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США, а затем её активировали ВМС Норвегии.
Напомним, взрывы на трёх нитках системы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии заявил, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».
По его словам, в России видят глухую стену нежелания разбираться с произошедшим терактом.