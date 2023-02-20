В ЕС прокомментировали расследование Херша о подрыве США «Северных потоков»

Представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини прокомментировала расследование американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша об ответственности США за подрыв «Северных потоков» и участии Норвегии и НАТО в данной диверсии.

«Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток». Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование», — цитирует её ТАСС.

17 февраля Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

18 февраля стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».