Херш заявил, что США и Норвегия проводят совместные операции со времен вьетнамской войны

США и Норвегия проводят совместные тайные операции со времен вьетнамской войны, написал в материале на своей платформе Substack американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

«Норвежские ВМС имеют долгую и туманную историю сотрудничества с американской разведкой», — цитирует его РИА Новости.

По словам Херша, ещё в 1964 году норвежские моряки признались в совместной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша не позволяет усомниться в достоверности его расследования по инцидентам на «Северных потоках».

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Также стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на газопроводах.