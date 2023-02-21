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Небензя: репутация Херша не позволяет усомниться в достоверности его расследования

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Репутация американского журналиста Сеймура Херша не позволяет усомниться в достоверности его расследования по инцидентам на «Северных потоках», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что благодаря Хершу мировое сообщество узнало не только о том, по чьей вине произошла диверсия, но и о том, как именно это было сделано.

«Глубина информации, которой он владеет, поражает. А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду», — подчеркнул Небензя.

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Также стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на газопроводах.

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов.

Он также заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США.

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