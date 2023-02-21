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Журналист Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США

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Автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш, заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США.
Журналист Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США
  • Legion-Media

«Я не хожу в конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом», — сказал он.

Ранее Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из страха, что ФРГ выйдет из режима санкций в отношении России.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

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