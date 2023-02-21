Журналист Херш заявил, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США

Автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш, заявил РИА Новости, что никогда не будет давать показания перед конгрессом США.

«Я не хожу в конгресс давать показания. Я уже 50 лет в деле и занимаюсь журналистикой. Я не хожу в конгресс рассказывать о материалах, которые я подготовил. Это не моя работа. Я просто пишу. Вы никогда не увидите меня дающим показания перед конгрессом», — сказал он.

Ранее Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из страха, что ФРГ выйдет из режима санкций в отношении России.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».