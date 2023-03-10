Лавров: Москва найдёт ответ Западу в случае блокировки расследования по «Северным потокам»

В случае блокировки расследования теракта на газопроводах «Северный поток» Москва будет думать о том, как отвечать Западу на прямое покушение на свою собственность, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра».

«Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование... будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность по большому счёту», — цитирует его РИА Новости.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования.

Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.

Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.