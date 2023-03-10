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Лавров: Москва найдёт ответ Западу в случае блокировки расследования по «Северным потокам»

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В случае блокировки расследования теракта на газопроводах «Северный поток» Москва будет думать о том, как отвечать Западу на прямое покушение на свою собственность, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра».
Лавров: Москва найдёт ответ Западу в случае блокировки расследования по «Северным потокам»
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование... будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность по большому счёту», — цитирует его РИА Новости.

ЧП на трёх нитках системы произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм. По версии американского журналиста-расследователя, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, взрывчатку заложили водолазы ВМС США, а ВМС Норвегии впоследствии активировали её. 

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования.

Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.

Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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