Песков: акционеры «Северных потоков» должны настаивать на прозрачном следствии

Акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.

«Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — цитирует РИА Новости Пескова.

Также Дмитрий Песков заявил, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.