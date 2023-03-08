Песков: акционеры «Северных потоков» должны настаивать на прозрачном следствии
Он отметил, что российскую сторону всё ещё не допускают до следствия.
«Это всё не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет», — цитирует РИА Новости Пескова.
Также Дмитрий Песков заявил, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.