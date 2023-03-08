Песков: публикации о «Северных потоках» являются скоординированным вбросом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

«Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он выразил недоумение по поводу того, что американские чиновники могут что-то предполагать о данных терактах без расследования.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».