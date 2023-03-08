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Пушков назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой дезинформации

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что статья газеты The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.

Р«азведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве Северного потока и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, даже если бы такие группы существовали, у них не могло быть технологической возможности провести такую акцию.

Он отметил, что за подрывом стояло высокотехнологичное государство.

«Неудачная попытка дезинформации», — добавил сенатор.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

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