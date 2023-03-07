Полянский: статья NYT подтверждает необходимость расследования ООН по «Северным потокам»
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Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
«Это подтверждает нашу правоту в требовании принятия резолюции СБ ООН о запуске международного расследования по диверсиям на «Северных потоках» под эгидой Генерального секретаря ООН», — заявил Полянский.
По его словам, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий пройдёт в Совбезе ООН до конца марта.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.
Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».