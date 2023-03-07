Полянский: статья NYT подтверждает необходимость расследования ООН по «Северным потокам»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что статья в газете The New York Times о причастности проукраинской группы к диверсиям на «Северных потоках» подтверждает необходимость расследования ООН.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Это подтверждает нашу правоту в требовании принятия резолюции СБ ООН о запуске международного расследования по диверсиям на «Северных потоках» под эгидой Генерального секретаря ООН», — заявил Полянский.

По его словам, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий пройдёт в Совбезе ООН до конца марта.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Также газета Die Zeit писала, что в Германии следствие установило судно, которое могло участвовать в подрывах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, следы ведут на Украину.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».