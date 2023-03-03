«Шокированы безнаказанной диверсией»: Лавров призвал провести честное расследование взрывов на «Северных потоках»

Москва шокирована безнаказанной диверсией против «Северных потоков» и настаивает на честном расследовании теракта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на трубопроводах. Текущую позицию Берлина относительно теракта на газопроводах эксперты объясняют возросшей политической и экономической зависимостью Германии от США. Таким образом, по мнению аналитиков, Берлин дискредитирует себя как надёжного партнёра на международной арене.

Москва настаивает на честном расследовании взрывов на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании G20.

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа о том, кто стоит за диверсиями на «Северных потоках».

«А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершённый, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном» — написала Захарова в Telegram.

По её словам, со стороны посла ФРГ в РФ по ситуации вокруг подрыва газопроводов «спустя целых полгода — молчок». Дипломат также отметила, что фон Гайр не только «публично уходит от ответа», но и забывает упомянуть, что к расследованию Россия так и не была допущена.

Напомним, фон Гайр, отвечая на вопрос о причинах «замалчивания» диверсии на «Северных потоках», заявил в интервью РБК, что расследования, связанные с этим инцидентом, ещё не завершены. Он напомнил, что Дания, Германия и Швеция якобы работают над тем, чтобы «внести полную ясность в то, что произошло и почему». При этом посол ФРГ назвал преднамеренные действия против «Северных потоков» неприемлемыми и подчеркнул, что это вызвало у Германии «глубокую озабоченность».

Тем временем испанский парламентарий ЕП Ману Пинеда направил главе евродипломатии Жозепу Боррелю запрос, в котором поинтересовался принятыми в ЕС мерами для расследования взрывов на газопроводах. Депутат отмечает, что теракт на «Северных потоках» — это не первый раз, когда администрация Байдена при поддержке одной из стран Северной Европы «использует доверительные отношения c ЕС и членство в НАТО для осуществления действий, которые противоречат европейским интересам».

«Был ли или планируется ли запрос к США с целью получить разъяснения об их предполагаемой роли в этой атаке (на газопроводы. — RT)?» — задал вопрос парламентарий главе дипломатии ЕС.

«Никогда не признает»

Лауреат Пулицеровской премии Херш в начале февраля обнародовал расследование о подрыве газопроводов. В нём среди прочего говорилось о решении президента США Джо Байдена совершить такой шаг под прикрытием натовских учений BALTOPS 22 и при поддержке ВМС Норвегии. Впоследствии в эксклюзивном интервью RT журналист прояснил целый ряд деталей. В частности, он указал на то, что в Белом доме не только не заинтересованы в расследовании «этой истории, но даже не собираются её опровергать».

«Никто ничего не признаёт и, по-моему, никогда не признает в силу того, чем это грозит», — подчеркнул Херш.

По его версии, целью главы Белого дома было помешать Германии и Западной Европе «в целом открыть трубопровод» в случае скорого наступления холодов. Журналист напомнил, что власти ФРГ наложили санкции, остановили один трубопровод, «но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел». Теперь же из-за терактов на обоих «Северных потоках» Европе следует опасаться следующей зимы, считает Херш.

Американский журналист Сеймур Херш

© Paul Sakuma

«Должен отметить, что понятия не имею, умер ли кто-нибудь от холода этой зимой вследствие подрыва газопроводов и потери канала энергопоставок. На самом деле Европе следует бояться следующей зимы. В период между подрывом трубопроводов в конце сентября и началом этой зимы ей ещё удалось пополнить запасы топлива. А вот в отношении следующей зимы действительно есть чего опасаться», — сказал он.

Также Херш полагает, что население Европы, в частности Германии, эта проблема волнует больше, чем американцев.

С точки зрения Херша, суть операции по подрыву газопроводов сводилась к следующему: «Сделать так, чтобы Европа, в частности Западная, продолжила поддерживать НАТО и поставлять оружие, подпитывая опосредованную войну против России, которую ведут прямо сейчас».

Стоит отметить, что после обнародования расследования Херша о ведущей роли США в теракте на «Северных потоках» Москва запросила заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг газопроводов. Во время этого мероприятия постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что расследования, инициированные Германией, Данией и Швецией, «не просто нетранспарентны», но и направлены исключительно на то, чтобы «замести следы и выгородить старшего американского брата». Небензя также сообщил, что РФ представила проект резолюции Совбеза ООН с поручением Генсекретарю провести независимое международное расследование терактов на «Северных потоках».

В ходе заседания СБ ООН постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь поддержал эту идею, а также проект резолюции России.

Через несколько дней министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что в ООН должны предоставить механизм расследования произошедшего на трубопроводах. Дипломат подчеркнул, что это первый инцидент, когда такой крупный объект критической инфраструктуры Европы подвергся нападению, и он должен расцениваться как теракт.

Позднее, 2 марта, страны G20 осудили террористические акты против критической инфраструктуры, в том числе в энергетической сфере, о чём сообщается в резюме председателя «Большой двадцатки» по итогам встречи. Впрочем, от упоминания ЧП на «Северных потоках» авторы документа воздержались.

«Не в состоянии сказать «нет»

По мнению экспертов, несмотря на предложение России инициировать международное расследование и поддержку в этом вопросе со стороны Китая и Венгрии, Германия, больше всего пострадавшая от подрыва «Северных потоков», намеренно хранит молчание относительно роли Вашингтона в инциденте из геополитических соображений.

«Вассальная позиция по отношению к США не позволяет Берлину говорить о том, кто стоит за взрывами на газопроводах. Внешняя политика ФРГ полностью в фарватере Вашингтона, поэтому у немецких дипломатов практически нет пространства для манёвров. Более того, ни Шольц, ни другие германские политики высшего эшелона не в состоянии сказать Вашингтону «нет» и сообщить, что это старший партнёр провёл террористический акт мирового масштаба», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

При этом, по его словам, после разоблачений Херша, которые не были опровергнуты в США хоть какой-либо доказательной базой, для мирового сообщества стало ещё более очевидным, что за этой диверсией стоят именно американцы.

Инфраструктура «Северного потока» в окрестностях города Лубмин

AP

© Алексей Витвицкий

«Это основная часть плана по экономическому обескровливанию Европы и её позиционированию как полностью зависимого от США региона в энергетике и экономике. Отказ от российского природного газа обрушил экономику целого ряда отраслей в ФРГ и, соответственно, продвинул американский СПГ на европейский рынок, полностью изменив и мировую логистику, и структуру мировой торговли. Германия оказалась одной из наиболее проигравших сторон. Технологически развитые предприятия сейчас пытаются сбежать из Европы в США. Идёт ползучая деиндустриализация и обнищание населения», — говорит Камкин.

Причём, по его словам, в Берлине всё это прекрасно понимают.

«Немецкие власти, руководствуясь геополитическими мотивами, продолжают разрушительную для страны политику. На фоне этого можно ожидать роста антиамериканских настроений в Германии», — уверен аналитик.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также говорит об исключительно политической подоплёке молчания Берлина относительно роли Вашингтона в терактах на «Северных потоках».

«Германия не обратила должного внимания на расследование Херша и по-прежнему твердит, что продолжается какое-то следствие. Таким образом, она наносит ущерб собственной репутации и уже не выглядит как надёжный партнёр на международной арене. И канцлер Шольц, и его окружение, по сути, представляют американское лобби, обслуживая прежде всего интересы США. Конечно же, всё это ведёт Германию в тупик. Ведь Россия и ФРГ строили равноправные отношения», — отметил эксперт в беседе с RT.

Оленченко не исключает, что в ходе разбирательств по взрывам на газопроводах могут быть названы организаторы и исполнители этого террористического акта.

«И это должно быть сделано не столько для торжества справедливости, сколько для того, чтобы предотвратить возможное повторение подобных акций в отношении других объектов», — пояснил он.

Впрочем, любой попытке России объективно разобраться в случившемся на газопроводах будут препятствовать США и их союзники, причастные к этой акции, уверен Оленченко.

«Москве будут ставить палки в колёса сторонники Вашингтона, включая Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Париж и Лондон, но это не значит, что тема будет закрыта. Помимо России, и другие страны, включая Китай, заинтересованы в том, чтобы внести ясность в ситуацию», — резюмировал аналитик.