«США сняли табу с такого рода акций»: к чему может привести публикация новых данных о диверсии на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о подрыве «Северных потоков», допустил, что обнародует подробности механизма подготовки диверсии. Он добавил, что предоставит властям Норвегии и США возможность пояснить степень своей вовлечённости в инцидент. По мнению Херша, в будущем эта ситуация может привести к серьёзным политическим последствиям для Вашингтона. В то же время аналитики указывают на то, что ЕС до сих пор не отреагировал на информацию о причастности американской стороны к подрыву газопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш, автор расследования о подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», не исключил раскрытия новых подробностей этой диверсии, осуществлённой Соединёнными Штатами при участии Норвегии.

«Возможно, я напишу больше о механизме (подготовки диверсии. — RT)», — допустил Херш в интервью порталу Consortium News, добавив, что приготовления к операции проходили в условиях максимальной секретности.

При этом журналист выразил уверенность в том, что администрация Джо Байдена никогда не сознается в причастности к подрыву «Северных потоков», какие бы подробности ни публиковали СМИ.

С точки зрения Херша, Соединённые Штаты в настоящее время «являются самой агрессивной страной в мире». В связи с этим он упомянул активность Вашингтона в отношении Тайваня.

Ранее в интервью изданию Democracy Now журналист предположил, что подрыв российских газопроводов обернётся для США существенными политическими последствиями, включая «возможный выход из НАТО некоторых стран» в долгосрочной перспективе.

К этому, как считает Херш, может привести осознание ЕС того факта, что для администрации Байдена продолжение военного конфликта на Украине куда важнее вопроса обеспечения европейцев доступными энергоресурсами. Журналист также назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией, направленной против Европы и призванной продемонстрировать её зависимость от США.

Российская реакция

Тем временем в Москве рассчитывают, что Сеймур Херш выступит в Совете Безопасности ООН. «Мы всё ещё надеемся, что господин Херш найдёт время и придёт, чтобы выступить перед советом», — заявил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

Заседание Совбеза ООН

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© Fatih Aktas/Anadolu Agency

Дипломат также сообщил, что Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Полянский не исключил, что голосование по этому документу может состояться на следующей неделе.

В свою очередь, Госдума РФ 16 февраля приняла постановление об обращении к Совбезу ООН по взрывам на трубопроводах. Авторы документа опираются на представленные в расследовании Херша данные «о факте совершения военными США и их норвежскими пособниками преступной атаки на три ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море».

В обращении отмечается, что администрация Байдена несёт полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой диверсии на экономическое развитие региона в целом, а также за серьёзный вред экологии.

Сенсационное расследование

Напомним, что в конце сентября 2022 года на трубопроводах «Северный поток» произошла серия взрывов, в результате чего их дальнейшая эксплуатация стала невозможной.

8 февраля 2023-го была опубликована статья Сеймура Херша, в которой он заявил, что нитки «Северных потоков» были заминированы американскими водолазами под прикрытием натовских учений BALTOPS 22, проходивших в Балтийском море в июне. Отмечается, что диверсия была проведена 26 сентября, когда ВМС Норвегии привели в действие дистанционно активируемые устройства.

Американский журналист Сеймур Херш

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© Brad Barket

Журналист утверждает, что решение организовать подрыв газопроводов принял президент США Джо Байден после девятимесячных обсуждений. Впрочем, в Белом доме и ЦРУ отрицают приведённые Хершем факты, называя их вымыслом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование Херша важным материалом, который необходимо проанализировать. Он также отметил, что обойти вниманием публикацию «как минимум было бы несправедливо».

Также по теме «Не нужно стесняться изучать факты»: Россия призвала ООН расследовать теракт на «Северных потоках» Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН и намерена добиться международного расследования взрывов на «Северный...

После появления материала МИД России призвал Соединённые Штаты отреагировать на информацию о причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что о вовлечённости Вашингтона и НАТО в случившееся Москва говорила неоднократно.

«Они этого и не скрывали, бахвалясь на весь мир о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы. Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме», — подчеркнула Захарова.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «это очень серьёзное обвинение, которое нужно разобрать». Он также отметил, что не стоит сразу же обвинять кого-то в причастности к диверсии, пока не будут найдены убедительные доказательства.

Новые акторы

Эксперты отмечают, что, даже если власти Соединённых Штатов прямо не признают свою причастность к диверсии, расследование Сеймура Херша уже подорвало доверие международного сообщества к США и их партнёрам.

Помимо прочего, как считают аналитики, диверсия на газопроводах может иметь серьёзные последствия для экономики и безопасности Европы, а также способствовать нарастанию напряжённости в регионе.

«Неоспорим тот факт, что «Северные потоки» — это большой международный инфраструктурный проект, который принадлежит не только России, но и европейским компаниям. Подрыв этого объекта лишил ЕС возможности использовать его. На данный момент на Западе стоит тишина по этому поводу, но в будущем, конечно, этот инцидент может иметь определённые последствия, если будут появляться новые свидетельства, что уже и происходит. Со временем утаивать все эти подробности станет всё сложнее», — рассказал RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

При этом возможные последствия могут быть не только политическими, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Осуществив этот террористический акт, американцы сняли табу с такого рода акций. Не исключено, что найдутся какие-то лица или организации, которые будут объявлять себя негосударственными акторами и будут осуществлять диверсии на подводных трубопроводах, подводных кабелях и так далее. Это всё может быть очень серьёзно. Представьте себе подрыв газопровода, который связывает Норвегию с континентальной Европой. Результатом будет энергетический коллапс», — пояснил собеседник RT.

Однако, как указал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сейчас лидеры Европы открыто не демонстрируют какого-либо возмущения.

«Европа никак на это не отреагировала, значит, её всё устраивает. Ведь «Северный поток» — это, по сути, российско-немецкий проект, то есть это удар не только по РФ, но и по ФРГ. Если нет никаких протестов со стороны европейского истеблишмента, значит, их устраивает такая подчинённая роль. Они показывают, что Соединённые Штаты могут и дальше так давить и на Европу, и на Россию», — подчеркнул эксперт.