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Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков»

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Автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш допустил, что напишет больше о «механизме» подготовки к диверсии американскими властями.

Об этом сообщает портал consortiumnews.com.

«Возможно, я напишу больше о механизме», — сказал американский журналист.

По словам Херша, Норвегия давала указания американским подводникам.

«Я предоставляю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали», — добавил Херш.

При этом он отметил, что подготовка к диверсии проходила в максимальной секретности.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на выступление в Совете Безопасности ООН американского журналиста Сеймура Херша.

Также сообщалось, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».

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