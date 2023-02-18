Херш допустил раскрытие подробностей подрыва «Северных потоков»
Об этом сообщает портал consortiumnews.com.
«Возможно, я напишу больше о механизме», — сказал американский журналист.
По словам Херша, Норвегия давала указания американским подводникам.
«Я предоставляю право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали», — добавил Херш.
При этом он отметил, что подготовка к диверсии проходила в максимальной секретности.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на выступление в Совете Безопасности ООН американского журналиста Сеймура Херша.
Также сообщалось, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».