Полянский: Россия надеется, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую радиостанцию WBAI.
«Мы всё ещё надеемся, что господин Херш найдёт время и придёт, чтобы выступить перед Советом», — сказал Полянский.
При этом, по его словам, Россия рассматривает и некоторые другие варианты.
Ранее Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».
Также сообщалось,что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».