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Полянский: Россия надеется, что журналист Херш выступит на заседании СБ ООН

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия надеется на выступление в Совете безопасности ООН американского журналиста Сеймура Херша — автора расследования о подрыве «Северных потоков».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую радиостанцию WBAI.

«Мы всё ещё надеемся, что господин Херш найдёт время и придёт, чтобы выступить перед Советом», — сказал Полянский.

При этом, по его словам, Россия рассматривает и некоторые другие варианты.

Ранее Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Также сообщалось,что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».

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