Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России

Москва настаивает на честном расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании G20.

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее фон Гайр объяснил, почему немецкие власти молчат о ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

По его словам, преднамеренные действия против газопроводов неприемлемы и вызывают у Германии глубокую озабоченность.