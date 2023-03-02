Узнать больше

Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России

Короткая ссылка
Москва настаивает на честном расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании G20.
Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее фон Гайр объяснил, почему немецкие власти молчат о ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

По его словам, преднамеренные действия против газопроводов неприемлемы и вызывают у Германии глубокую озабоченность. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить