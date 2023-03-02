Лавров в ходе G20 настоял на расследовании теракта на «Северных потоках» с участием России
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«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма с участием России и других заинтересованных сторон», — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее фон Гайр объяснил, почему немецкие власти молчат о ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».
По его словам, преднамеренные действия против газопроводов неприемлемы и вызывают у Германии глубокую озабоченность.