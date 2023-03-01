Захарова: посол ФРГ публично уходит от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр публично уходит от ответа об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершённый, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна?» — написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, на этот раз посол ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном.

Представитель российского ведомства также напомнила, что в ситуации с Алексеем Навальным немецкий дипломат без доказательств начал обвинять Россию в причастности к отравлению.

Ранее фон Гайр объяснил, почему немецкие власти молчат о ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

По его словам, преднамеренные действия против газопроводов неприемлемы и вызывают у Германии глубокую озабоченность.

Посол подчеркнул, что компетентные органы Дании, Германии и Швеции проводят расследование ЧП.