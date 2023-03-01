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Посол ФРГ в России объяснил молчание Берлина о взрывах на «Северных потоках»

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объяснил, почему немецкие власти молчат о ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».
Посол ФРГ в России объяснил молчание Берлина о взрывах на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru

По его словам, преднамеренные действия против газопроводов неприемлемы и вызывают у Германии глубокую озабоченность. 

Посол подчеркнул, что органы Дании, Германии и Швеции проводят расследование ЧП.

«Эти расследования ещё не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчёта о конкретном результате», — приводит РБК его ответ на вопрос о причинах «замалчивания» подрыва «Северных потоков».

Ранее стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Он также сообщил, что США стремились помешать Германии запустить «Северный поток».

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