Посол ФРГ в России объяснил молчание Берлина о взрывах на «Северных потоках»

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объяснил, почему немецкие власти молчат о ситуации с расследованием взрывов на «Северных потоках».

По его словам, преднамеренные действия против газопроводов неприемлемы и вызывают у Германии глубокую озабоченность.

Посол подчеркнул, что органы Дании, Германии и Швеции проводят расследование ЧП.

«Эти расследования ещё не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчёта о конкретном результате», — приводит РБК его ответ на вопрос о причинах «замалчивания» подрыва «Северных потоков».

Ранее стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».

17 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Он также сообщил, что США стремились помешать Германии запустить «Северный поток».