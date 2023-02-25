Херш: США стремились помешать Германии запустить «Северный поток»

Цель американских властей состояла в том, чтобы помешать Германии и Западной Европе запустить «Северный поток» в случае скорого наступления холодов. Об этом заявил лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве газопроводов Сеймур Херш.

«Целью (президента США Джо) Байдена было помешать Германии и Западной Европе в целом открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов», — сказал он в эксклюзивном интервью на канале RT.

Херш напомнил, что власти Германии наложили санкции, остановили один трубопровод, «но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел».

«К этому и сводилась суть операции: сделать так, чтобы Европа, в частности Западная, продолжила поддерживать НАТО и поставлять оружие, подпитывая опосредованную войну против России, которую ведут прямо сейчас», — отметил он.

В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».