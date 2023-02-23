«Ожидаем от США разъяснений»: как Россия намерена добиться международного расследования взрывов на «Северных потоках»

Запад не хочет зацикливаться на теме терактов на «Северных потоках», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Дания, Швеция и ФРГ выгораживают США в своих расследованиях по взрывам на «Северных потоках», а потому Москва представила проект резолюции ООН с поручением генсекретарю организации провести независимое международное расследование. По мнению экспертов, молчание других стран Запада, в том числе пострадавших из-за терактов на «Северных потоках», говорит о том, что они абсолютно зависимы от Вашингтона и боятся говорить о произошедшем.

Запад желает, чтобы тема взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» ушла «в песок», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Москва ждёт от Вашингтона пояснений в связи с диверсиями на «Северных потоках».

«Ожидаем также от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые нанесли удар по энергетической безопасности Европы», — отметил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза, запрошенного РФ в связи с ситуацией вокруг газопроводов, заявил, что Дания, Швеция и ФРГ выгораживают США в своих расследованиях по взрывам на «Северных потоках».

«Расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы «замести следы» и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», — сообщил Небензя.

Впрочем, по его словам, в случае с подрывом «Северного потока» не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым оно было совершено. Постпред РФ при ООН напомнил о сенсационном расследовании Сеймура Херша, которое свидетельствует о том, что решение взорвать трубопроводы было принято президентом США Джо Байденом, а осуществлено американскими водолазами под прикрытием натовских учений BALTOPS 22 и при поддержке ВМС Норвегии.

«Глубина информации, которой он (Херш. — RT) владеет, поражает. А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду», — отметил Небензя.

Как он сказал, при таких уликах ни один адвокат не взялся бы защищать Соединённые Штаты, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было».

«Но мы здесь не для того, чтобы устраивать в Совбезе судилище. Как вы знаете, мы представили проект резолюции Совбеза ООН с поручением Генсекретарю провести независимое международное расследование, проверить те факты, которые приводит Херш и другие независимые журналисты. Мы вынуждены это сделать, так как у нас есть большие сомнения по поводу эффективности, транспарентности и беспристрастности расследований, проводимых в настоящее время в ряде национальных юрисдикций», — подчеркнул Небензя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

AP

© Julie Jacobson

Он заявил, что Россия не видит стремления к сотрудничеству со стороны партнёров. Кроме того, Москву поражает «степень цинизма и уверенности в собственной безнаказанности», с которой были совершены теракты на «Северных потоках», отметил Небензя.

«Раньше до того, чтобы подрывать иностранные трубопроводы, находящиеся в собственности государств, с которыми США не находятся в состоянии войны, они не опускались. И вот этот день настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств, — заявил он. — Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв «Северного потока» не будут найдены и не понесут соответствующее наказание».

Небензя также подчеркнул, что страны, которые стояли за подрывом трубопроводов, должны компенсировать пострадавшим государствам нанесённый ущерб в порядке, предусмотренным международным правом, а также «элементарными принципами справедливости».

«Явно недостаточно»

В свою очередь, постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил во время заседания Совбеза, что если не удастся выяснить причины разрушения газопроводов «Северный поток» и установить виновных, то это пошлёт «неверный сигнал» и позволит тем, кто вынашивает «низменные планы», полагать, что они могут «делать всё, что захотят».

«Проведение объективного, беспристрастного, профессионального расследования, как можно более раннее объявление его результатов, а также установление причастных к этому тесно связано не только с самим инцидентом, но с безопасностью объектов глобальной транснациональной инфраструктуры и интересами и заботами каждой страны», — считает Чжан Цзюнь.

По его словам, ООН как наиболее авторитетный и представительный международный орган может сыграть активную и конструктивную роль в проведении международного расследования и в обеспечении безопасности объектов транснациональной инфраструктуры.

«Китай одобряет проект резолюции, предложенный Россией в Совете Безопасности ООН, а также считает очень важным санкционирование международного расследования саботажа на газопроводах «Северный поток», — отметил представитель КНР.

Он напомнил, что в последнее время мир стал свидетелем большого количества подробностей и сообщений об инцидентах на газопроводах, и «эта картина вызывает настоящий шок».

«Глядя на такие подробные материалы и весомые доказательства, одной простой фразы, что это «чистый обман» или «откровенная фальшивка», явно недостаточно, чтобы дать ответ на вопросы и озабоченности со всего мира, и попытки уклониться от сегодняшней встречи отнюдь не означают, что правду можно скрыть. Мы ожидаем, что соответствующие стороны предоставят убедительные разъяснения. Такая просьба вполне законна и справедлива», — заявил Чжан Цзюнь.

Однако ни Соединённые Штаты, ни их союзники до сих пор не представили никаких пояснений. В частности, советник постпредства США в ООН Джим Келли лишь назвал ложью обвинения в причастности к взрывам «Северных потоков», а также выдвинул в адрес России очередное обвинение, связанное с событиями на Украине.

«Целенаправленные действия с целью нанесения ущерба критически важным объектам инфраструктуры недопустимы, — сказал он. — Однако позвольте заявить чётко и ясно: обвинения, согласно которым Соединённые Штаты были причастны к этому акту диверсии, совершенно ложны. Соединённые Штаты не были причастны никоим образом», — отметил он.

Келли утверждает, что «компетентные органы» в Дании, Германии и Швеции расследуют происшедшее «всесторонним, прозрачным и беспристрастным образом».

«Ресурсы для расследований ООН следует сохранять для случаев, когда государства не желают или не способны проводить подлинное расследование», — сказал представитель США.

Он также заявил, что Россия якобы «в очередной раз» злоупотребляет своим положением постоянного члена Совета Безопасности, используя заседание в СБ как площадку для распространения «дезинформации и теорий заговора».

«Давайте уясним, почему мы в действительности находимся сегодня здесь, в Совете (Безопасности ООН. — RT). Позже на этой неделе — поскольку мы приближаемся к годовщине (начала конфликта. — RT) — Генеральная Ассамблея будет обсуждать последствия противозаконного и полномасштабного вторжения России на Украину. Сегодняшняя встреча — явная попытка отвлечь от этого внимание, — заявил Келли. — Россия отчаянно хочет переменить тему».

«Северный поток —2»

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

В свою очередь, на заседании Совета Безопасности ООН сотрудник британского постпредства при всемирной организации Томас Фиппс также осудил инцидент на газопроводах, но и не забыл повторить обвинение своего американского коллеги в адрес России.

«Соединённое Королевство осуждает акты диверсии, направленные на трубопровод «Северный поток». Однако нам не ясно, почему пять месяцев спустя Россия внезапно взялась за данный вопрос с такой срочностью… Не уверены, что сегодняшняя инициатива России или её призывы к учреждению Комиссии ООН по расследованию, являются чем-то большим, нежели попыткой отвлечь внимание от её продолжающейся агрессии на Украине», — заявил он.

Со своей стороны в ООН сообщили, что не могут проверить обвинения в связи с диверсиями на «Северных потоках».

«Организация Объединенных Наций не может проверить или подтвердить какие-либо утверждения, касающиеся этих инцидентов, мы ожидаем результатов текущих расследований», — подчеркнула заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

По её словам, стороны должны избегать «любых необоснованных обвинений», которые могут ещё больше обострить и без того сильную напряжённость в регионе и потенциально затруднить «поиск правды». Дикарло также как представители США и Великобритания связала теракты с событиями на Украине.

«И, хотя до сих пор неясно, что именно произошло под водами Балтийского моря в сентябре 2022 года, одно можно сказать наверняка: что бы ни послужило причиной инцидента, его последствия входят в число многих рисков, связанных с вторжением на Украину», — заявила заместитель генсека.

«Просто нонсенс»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, заявление Великобритании, а также молчание других стран Запада, в том числе пострадавших из-за терактов на «Северных потоках», говорят о том, что они абсолютно зависимы от Вашингтона и боятся «сказать хотя бы одно неугодное слово о произошедшем», не говоря уже о том, чтобы осудить роль США в диверсии.

«Очевидно, что в Европе нет не только суверенитета, но и вообще никакого уважения к своей собственной безопасности, в том числе экологической и энергетической. Именно Россия выносит эту тему на обсуждение, отвечает на голословные заявления США о непричастности. Запад может сколько угодно говорить о якобы дезинформации, игнорируя конкретные факты, которые предоставляют в том числе американские расследователи. Но умалчивать всё это — просто нонсенс», — заявил эксперт в комментарии RT.

При этом позиция ООН говорит о том, что эта площадка становится всё более ангажированной, считает Данюк.

«Там в большей степени возобладало влияние западной коалиции во главе с США. В ООН, судя по заявлениям, не намерены проводить международное расследование подрывов газопроводов. И это очень странно, поскольку организация зачастую занимается разбирательствами по другим более мелким инцидентам. А акт международного терроризма в структуре решили фактически проигнорировать», — сказал Данюк.

По его словам, в то же время Запад «красноречиво молчит», поскольку не хочет, чтобы наружу вышла правда о том, что для США действительно абсолютно чужды принципы международного права.

Схожей позиции придерживается и политолог Александр Асафов. По его словам, Вашингтон не заинтересован в провозглашении истинных виновников теракта на «Северных потоках», а у остальных «не хватит суверенности, чтобы об этом говорить».

«Картина очевидна: совершено преступление тяжкого разрушительного характера, к организации которого причастны несколько соучастников, а также есть и те, кто знал об этом преступлении, но промолчал. Сейчас задача Запада — любым способом замять это дело. Не только расследование Херша и данные РФ говорят о виновности США и их союзников, но и попытки Запада вытеснить эту тему из повестки», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, в противном случае Вашингтону и его союзникам придётся признаться в осуществлении открытой террористической деятельности.

«Если это произойдёт, то, безусловно, скажется и на имидже главы Белого дома, который начал своё предвыборное турне, и на имидже страны. Это может вызвать массу вопросов о надёжности государства как торгового, военного и политического партнёра», — констатировал аналитик.

Белый дом

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В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков объяснил в комментарии RT выпады в сторону России со стороны США и Великобритании.

«Вашингтон и Лондон хотят такими заявлениями «замылить» этот вопрос, понизить его значимость. В этом у США и стран Запада очень богатый опыт. Те же расследования, которые ведутся в Германии, Дании и Швеции — лишь «показуха», призванная оправдать действия западных стран. Никакого реального разбирательства проводиться не будет. Сейчас предпринимаются попытки, чтобы этот вопрос совсем убрать из повестки, несмотря на активность России. Но на стороне РФ Китай, а также другие страны, понимающе суть происходящего, поэтому скрыть произошедшее у Запада не получится», — заключил эксперт.