Узнать больше

Небензя: ООН может создавать механизмы для расследования взрывов на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что у всемирной организации есть возможности для создания механизмов по расследованию инцидентов, подобных взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Небензя: ООН может создавать механизмы для расследования взрывов на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом, как пишет ТАСС, дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«В ООН создано очень много механизмов для неких расследований», — отметил Небензя.

Таким образом он прокомментировал слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что у ООН нет мандатов на осуществление расследования диверсии на газопроводах.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил уверенность, что нынешняя Мюнхенская конференция войдёт в историю в качестве самой позорной из-за «гробового молчания» по поводу взрывов на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить