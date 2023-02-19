Небензя: ООН может создавать механизмы для расследования взрывов на «Северных потоках»
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Об этом, как пишет ТАСС, дипломат сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«В ООН создано очень много механизмов для неких расследований», — отметил Небензя.
Таким образом он прокомментировал слова официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что у ООН нет мандатов на осуществление расследования диверсии на газопроводах.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил уверенность, что нынешняя Мюнхенская конференция войдёт в историю в качестве самой позорной из-за «гробового молчания» по поводу взрывов на «Северных потоках».