Косачёв: конференция в Мюнхене станет самой позорной из-за молчания о взрывах на СП
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Косачёв назвал диверсию на газопроводах «самым кричащим» сюжетом по теме безопасности вместе с украинским кризисом.
Однако, отметил политик, о взрывах в ходе конференции ничего не говорят.
Косачёв объяснил это тем, что конференция является инициативой НАТО, а операция по подрыву газопроводов также была натовской.
«И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдёт самым позорным образом в историю нынешняя конференция», — заключил он.
Ранее американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.
В Белом доме и ЦРУ назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».