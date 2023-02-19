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Косачёв: конференция в Мюнхене станет самой позорной из-за молчания о взрывах на СП

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил уверенность, что нынешняя Мюнхенская конференция войдёт в историю в качестве самой позорной из-за «гробового молчания» по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Косачёв: конференция в Мюнхене станет самой позорной из-за молчания о взрывах на СП
  • globallookpress.com
  • © The Swedish Coast Guard/XinHua

Косачёв назвал диверсию на газопроводах «самым кричащим» сюжетом по теме безопасности вместе с украинским кризисом.

Однако, отметил политик, о взрывах в ходе конференции ничего не говорят.

Косачёв объяснил это тем, что конференция является инициативой НАТО, а операция по подрыву газопроводов также была натовской.

«И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдёт самым позорным образом в историю нынешняя конференция», — заключил он.

Ранее американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В Белом доме и ЦРУ назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».

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