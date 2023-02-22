Дипломат Гаврилов: Россия ждёт от США разъяснений в связи с подрывом «Северных потоков»

Россия ждёт от США разъяснений в связи со взрывами на «Северных потоках», заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Ожидаем также от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые нанесли удар по энергетической безопасности Европы», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.

В Кремле отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».