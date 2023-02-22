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Дипломат Гаврилов: Россия ждёт от США разъяснений в связи с подрывом «Северных потоков»

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Россия ждёт от США разъяснений в связи со взрывами на «Северных потоках», заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат Гаврилов: Россия ждёт от США разъяснений в связи с подрывом «Северных потоков»
  • РИА Новости

«Ожидаем также от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые нанесли удар по энергетической безопасности Европы», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.

В Кремле отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

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