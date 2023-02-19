Поставки оружия Украине и молчание по теме «Северных потоков»: каковы итоги Мюнхенской конференции по безопасности

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности, которая в этом году была посвящена ситуации в Европе на фоне украинского конфликта. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал его экзистенциальным вызовом для Европы и призвал нарастить поставки боеприпасов киевскому режиму. В Совете Федерации РФ констатировали, что этот форум теперь ориентирован на замалчивание важных проблем, а не на разбор их причин. Эксперты отмечают, что без участия Москвы невозможно выстроить архитектуру безопасности в Европе, а прошедшая Мюнхенская конференция носила очевидно ангажированный характер.

В воскресенье, 19 февраля, в Мюнхене завершилась 59-я ежегодная конференция по безопасности. В этом году она была посвящена ситуации в Европе на фоне конфликта на Украине. При этом Россия второй раз подряд не участвовала в конференции, хотя ряд политиков и экспертов высказывали мнение, что выстраивание безопасности и стремление к миру невозможны без диалога с Москвой.

В своей завершающей речи председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что трансатлантическое сообщество на этом мероприятии послало России «чёткий сигнал», и призвал страны Запада повысить расходы на оборонную индустрию для поддержки Киева.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая с речью в заключительный день конференции, назвал ситуацию на Украине экзистенциальной угрозой для европейской безопасности.

«Мы вооружаем Украину, поскольку этот конфликт — вызов нашей безопасности. Это экзистенциальный вызов для Европы... Но президент Зеленский и украинцы получают много аплодисментов и недостаточно боеприпасов. В этом парадокс: им нужно меньше аплодисментов и больше поставок оружия», — заявил он.

Работу конференции и её повестку не оставили без внимания в Москве. Так, вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв отметил, что этот форум принёс бы больше пользы, если бы там действительно обращались к общим проблемам, самокритично разбирали их причины и договаривались о том, «как не допускать впредь того, что пошло не так».

«Мюнхенская конференция однозначно плоха. Она сконструирована под то, чтобы проблемы либо замалчивать, либо выдавать за происки инакомыслящих. И всё, что пошло не так, лишь воспроизводить вновь и вновь с недостойным ничего упорством», — подчеркнул политик в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что в Мюнхене была абсолютно проигнорирована диверсия на газопроводах «Северный поток». Причина этого, по мнению Косачёва, кроется в том, что конференция стала натовской платформой.

«Чего тогда обсуждать? Порядок, основанный на натовских правилах, в качестве главного из них предусматривает исключительное право НАТО сначала на безнаказанные ошибки, затем на осознанные провокации, а теперь и на террористические диверсии. Вот ради цементирования таких «правил» и собирается год из года в Мюнхене натовская элита. И именно гробовым молчанием по взрывам на Балтике войдёт самым позорным образом в историю нынешняя конференция», — констатировал сенатор.

Оружейный вопрос

Ранее принявший участие в конференции по видеосвязи Владимир Зеленский заявил, что он не видит альтернативы членству Украины в НАТО и ЕС, а также призвал не идти на компромиссы с Россией. Кроме того, Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с требованием нарастить поставки оружия Киеву.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции, 17 февраля 2023 года

AP

© Michael Probst

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможный риск эскалации конфликта, который несут с собой поставки вооружений Киеву, якобы несопоставим с опасностью победы России.

«Многие задаются вопросом, не несёт ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», — приводит его слова ТАСС.

Также по теме «Возможны любые сценарии»: пойдёт ли Запад на поставку Киеву боевых самолётов Руководство ФРГ может задуматься над поставками Киеву боевых самолётов, если отправка танков Leopard 2 «не принесёт желаемого успеха»,...

Столтенберг также призвал наращивать производство оружия и объёмы его поставок на Украину. Генсек НАТО обозначил три основных тезиса в рамках украинского вопроса. По его словам, во-первых, необходимо продолжать всестороннюю поддержку Киева для предотвращения возможной победы России. Во-вторых, альянс должен укрепить свои армии, модернизировать вооружение и улучшать отношения между странами, подготавливаясь к противостоянию с РФ, которое «не закончится конфликтом на Украине». В-третьих, Столтенберг подчеркнул важность укрепления западного общества в целом, включая защиту инфраструктуры, кибербезопасность и «противодействие дезинформации».

Нервная атмосфера

Стоит отметить, что на изменившийся характер Мюнхенской конференции по безопасности обратили внимание и западные СМИ. Так, журналист издания Politico Мэтью Карницниг считает, что происходящее указывает на дальнейшее обострение обстановки в мире.

По его словам, участники конференции заметно нервничают, предчувствуя конец существующего миропорядка. Особую «нервозность» демонстрируют власти Германии, которая, по словам Карницнига, полностью изменила свой внешнеполитический курс и теперь демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

Журналист также подчеркнул, что есть заинтересованные стороны, которые выигрывают от развития глобального геополитического кризиса. Он выразил обеспокоенность тем, что единственные, кто радуется на конференции по безопасности в этом году, — это производители военной техники, так как обстановка способствует росту продаж оружия.

При этом в самом Мюнхене накануне прошли масштабные акции протеста.

Протестующие несли баннеры и плакаты с призывами к прекращению милитаризма и поставок оружия на Украину. Организаторы мероприятия в предварительном заявлении призывали к мирным переговорам и напомнили о «предыстории» конфликта — стремлении к независимости Донбасса после государственного переворота в Киеве и продвижении НАТО на восток, что Россия воспринимает как реальную угрозу своей безопасности.

«Ничего нового»

Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в разговоре с RT констатировал, что Мюнхенская конференция стала ещё одной платформой для НАТО, в рамках которой страны — участницы альянса пытаются найти решения для созданных ими же проблем на фоне углубления разногласий внутри самого блока.

«Ничего нового в прозвучавших на конференции заявлениях для российской стороны нет. Были обозначены ситуативные решения и стратегические цели по сдерживанию России и Китая, но совершенно не ясно, каким образом эти цели могут быть достигнуты в условиях эскалации украинского конфликта», — подчеркнул политолог.

Акция протеста в Мюнхене

Gettyimages.ru

© Tobias Hase / picture alliance

По его словам, используя Мюнхенскую конференцию как базу, оппоненты РФ пытаются объединить вокруг себя широкую коалицию государств и негосударственных акторов, которые должны включиться в стратегию сдерживания России на основе так называемых ценностных ориентиров, сформулированных Западом.

«РФ приглашали на эту конференцию, когда ещё были хоть какие-то возможности поиска каналов для диалога по линии Россия — Запад. Однако эти попытки не увенчались успехом. На деле Вашингтон и Брюссель проводили совершенно другую политику, направленную на последовательное усиление сдерживания России — её политического, военного, идеологического потенциала. В этой ситуации, в условиях конфронтации, участие России является лишним. Ей не о чем говорить с присутствующими там сторонами», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин считает, что выстраивание архитектуры безопасности в Европе без участия России несерьёзно.

Также по теме «Противоречия будут множиться»: почему в Европе опасаются эскалации конфликта на Украине Президент Сербии Александр Вучич заявил, что мир находится на пороге самого большого кризиса со времён Второй мировой войны, а в...

«Нынешняя конференция в Мюнхене носит очевидно ангажированный характер. Вся её цель заключалась в том, чтобы заставить ряд стран поставлять вооружение, деньги и всячески помогать Украине. Этому были посвящены все мероприятия подобного рода. Участники конференции понимают: приближается трансформация мироустройства, в котором они бы не хотели занимать невыгодные позиции. Ну и самое главное, что на этой конференции улыбаются только представители ВПК, потому что они видят, как политики бьются за их возможности заработать колоссальные деньги на своём бизнесе», — пояснил Кошкин.

С его точки зрения, основной посыл этого мероприятия — продолжением конфликта измотать Россию.

«Конечно, это нравится евроатлантистам. Они платят деньги, поставляют вооружение, а воюют совсем другие. Однако на практике министры обороны государств НАТО разводят руками и говорят, что подобного рода заявления — например, слова Жозепа Борреля — поддержать серьёзными организационными действиями практически невозможно», — добавил аналитик.

Он напомнил, что Россия, будучи участником конференции, всегда выступала за паритетное развитие и предлагала реальные шаги, которые позволяли бы направлять общие усилия на благо всего мира.

«Но сегодня мы видим, что коллективный Запад мир не волнует. Все его государства нацелены на то, чтобы обострить ситуацию и, конечно, обвинить в этом Россию. Вот чем они все и занимались в Мюнхене», — заключил Кошкин.