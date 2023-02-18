Шествие за мир: в Германии состоялась акция протеста против Мюнхенской конференции по безопасности

В столице Баварии прошёл митинг против 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. Участники массовой акции также заявили о недовольстве политикой НАТО и выступили против поставок вооружений на Украину. По данным недавних соцопросов, более половины жителей ФРГ не поддерживают передачу Киеву танков и боевых самолётов, хотя именно эти вопросы стали одной из центральных тем повестки текущей Мюнхенской конференции.

В субботу, 18 февраля, несколько тысяч протестующих собрались в столице Баварии на митинг против Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в городе в эти дни. По предварительным данным полиции, на улицы вышли около 10 тыс. человек.

Манифестанты собрались в центре города, откуда двинулись на площадь перед Мюнхенской глиптотекой (музеем древнегреческой и древнеримской скульптуры). Участники акции несли баннеры и плакаты с призывами к прекращению поставок оружия на Украину и с осуждением милитаризма.

«Основной целью (Мюнхенской. — RT) конференции по безопасности является согласование общей стратегии государств НАТО против их соперников — России и Китайской Народной Республики. Однако прежде всего — для продвижения и оправдания политики вооружения НАТО», — считают организаторы демонстрации, слова которых приводит РИА Новости.

Протестующие также призывали к мирным переговорам для урегулирования ситуации на Украине. Координаторы митинга напомнили о предыстории конфликта, стремлении Донбасса к независимости после госпереворота 2014 года, а также о продвижении НАТО на восток, которое Москва воспринимает как угрозу.

Субботний митинг быстро перерос в столкновения с полицией.

Напомним, Мюнхенская конференция второй год подряд проходит без участия представителей России. Это вызывает опасения у некоторых политиков и экспертов — они считают, что стремление к миру без диалога с Москвой невозможно и что сотрудничество должно быть основано на взаимном доверии. Кризис на Украине стал центральной темой нынешней конференции.

Ранее в Мюнхене уже проходили акции протеста, направленные против поставок оружия киевскому режиму. В ночь на 26 января несколько сотен человек вышли на улицы, демонстрируя своё несогласие с экспортом танков и другого вооружения на Украину, а также выступая в поддержку дипломатического урегулирования. Аналогичная акция прошла в столице Баварии в начале февраля.

Против поставок

Судя по данным опросов общественного мнения, большинство немцев выступает против поставок оружия Киеву. На днях телеканал ARD опубликовал результаты исследования Infratest dimap, согласно которому 64% жителей Германии возражают против передачи Украине истребителей. Лишь 23% респондентов поддержали эту инициативу, а 13% воздержались от ответа.

Среди политиков неприемлемой поставку Украине боевых самолётов считают члены правой партии «Альтернатива для Германии» (86%) и левых фракций (81%). Поддержка экспорта истребителей в партии «Зелёных» составила 38%, в Свободной демократической партии — 34%, в блоке ХДС/ХСС — 27%, а в Социал-демократической партии — 26%.

Демонстрации в Мюнхене. Протестующие выступают за вывод ядерного оружия с территории Германии

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© Felix Hörhager/dpa

Поставка боевых самолётов Киеву начала обсуждаться практически сразу же после того, как США и Берлин одобрили поставку Украине основных боевых танков американского и немецкого производства.

Ранее Европарламент принял резолюцию о необходимости поставок украинской стороне вооружения, включая истребители.

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Как сообщила газета Financial Times, канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство позицией своих союзников относительно поставок танков на Украину — особенно тех стран, которые ранее настаивали на скорейшей отправке техники.

Ранее сам Шольц выступал против отправки танков Киеву, однако в итоге изменил свою позицию. Это произошло после того, как президент США Джо Байден заявил о намерении передать киевскому режиму американские танки Abrams.

На Мюнхенской конференции германского канцлера спросили, приходится ли ему убеждать другие страны поставлять бронетехнику на Украину. Шольц переадресовал этот вопрос другим государствам, которые прежде лоббировали передачу техники Украине, однако теперь не торопятся делать это.

Ко всему прочему, 15 февраля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что альянс стран, поставляющих танки Украине, сможет отправить только половину батальона Leopard 2A6 и батальон Leopard 2A4.

В России неоднократно отмечали, что поставки новых вооружений Киеву не изменят намерений и целей спецоперации на Украине, а импортная военная техника на украинской территории станет законной целью для ВС РФ.