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Моравецкий: Польша готова поставить ВСУ истребители МиГ-29 в коалиции со странами НАТО

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами Североатлантического альянса.
Моравецкий: Польша готова поставить ВСУ истребители МиГ-29 в коалиции со странами НАТО
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, польский премьер сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как уточняет агентство, на вооружении у Польши имеются истребители двух типов — F-16 и МиГ-29.

Моравецкому задали вопрос, готова ли Варшава отправить Киеву истребители F-16.

«У нас их (F-16. — RT) немного, не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими (странами. — RT), как часть решения НАТО», — констатировал он.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины в итоге получат истребители от стран Запада, однако это произойдёт на более позднем этапе конфликта.

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