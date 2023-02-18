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FT: Шольц недоволен позицией своих союзников по поставкам танков Украине

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Германский канцлер Олаф Шольц недоволен позицией своих союзников по поставкам танков Украине. Особенно это касается тех стран, которые ранее призывали Берлин поскорее отправить технику украинской армии.
FT: Шольц недоволен позицией своих союзников по поставкам танков Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета Financial Times.

На Мюнхенской конференции по безопасности Шольца спросили, приходится ли ему уговаривать другие страны поставить бронетехнику Украине.

«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал действовать», — сказал Шольц.

Ранее Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.

15 февраля глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что альянс стран, которые поставляют танки Украине, сможет отправить только половину батальона более современных Leopard 2A6.

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