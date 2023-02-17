Узнать больше

Шольц призвал западные страны начать поставку танков Украине

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.
Шольц призвал западные страны начать поставку танков Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, Шольц сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это также означает, что все те, кто может поставлять танки такого типа (современного. — RT), должны так и поступить», — сказал политик.

Шольц также рассказал, какие виды вооружения Берлин отправляет Киеву.

По его словам, Украина получает от Германии системы ПВО, ЗРК, бронетранспортёры и современные танки.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что альянс стран, которые поставляют танки Украине, сможет отправить только половину батальона более современных Leopard 2A6.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить