Шольц призвал западные страны начать поставку танков Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.

Об этом, как пишет РИА Новости, Шольц сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это также означает, что все те, кто может поставлять танки такого типа (современного. — RT), должны так и поступить», — сказал политик.

Шольц также рассказал, какие виды вооружения Берлин отправляет Киеву.

По его словам, Украина получает от Германии системы ПВО, ЗРК, бронетранспортёры и современные танки.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что альянс стран, которые поставляют танки Украине, сможет отправить только половину батальона более современных Leopard 2A6.