«Восстановления не получится»: почему в России заявили о невозможности возврата к прежним отношениям с Западом

Прежние отношения России и Запада уже не восстановятся, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой европейской безопасности. Он сделал это заявление на фоне заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. Ранее МИД Польши отказался допустить российскую делегацию во главе с Лавровым к участию в этом саммите. С точки зрения аналитиков, отношения России и Запада сейчас находятся в низшей точке со времён холодной войны. Кроме того, как считают эксперты, реанимация полноценного диалога в обозримой перспективе маловероятна, поскольку Вашингтон и Брюссель намерены выстраивать архитектуру европейской безопасности исключительно вокруг НАТО.

Отношения между Россией и Западом в сфере безопасности не вернутся к тому состоянию, какими они были раньше, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ясно лишь то, что если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что это означало бы возвращение к чему-то, что было раньше, но «бизнеса», как обычно, не будет», — сказал он на пресс-конференции, посвящённой проблематике безопасности в Европе.

Это мероприятие прошло на фоне заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) в городе Лодзь. Ранее МИД Польши, которая сейчас председательствует в организации, отказал во въезде в страну российской делегации во главе с Лавровым.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ это решение назвали беспрецедентным, провокационным и несовместимым со статусом председателя организации.

«Доверие сгорело»

Глава российского МИД в ходе пресс-конференции также заявил, что, создавая новые форматы в рамках международной организации, Запад размывает компетенции ОБСЕ.

«Пользуясь арифметическим превосходством в этой организации, Запад уже долгие годы пытается осуществить приватизацию, а более правильно сказать рейдерский захват ОБСЕ, подчинить себе эту последнюю площадку общерегионального диалога. Был ещё Совет Европы, но его Запад уже покалечил, без шансов на выздоровление. Теперь под «прицелом» ОБСЕ. Её полномочия, компетенции, всячески размывают и растаскивают по узким неинклюзивным форматам», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Он пояснил, что ЕС создаёт параллельные этой организации структуры, например Европейское политическое сообщество, первая встреча которого состоялась 6 октября в Праге.

«Подготавливая это мероприятие и объявляя об инициативе создания Европейского политического сообщества, президент Макрон с гордостью заявил, что были приглашены все, кроме России и Белоруссии», — напомнил Лавров.

Кроме того, основные принципы ОБСЕ были обесценены курсом на доминирование Запада и безоглядное расширение Североатлантического альянса, отметил глава российской дипломатии.

«Исполнительные структуры организации, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя, взявших курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского... Западники поддерживали киевский режим и в его линии на законодательное насаждение теории и практики нацизма», — заявил министр.

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Также он прокомментировал действия Польши в качестве председателя ОБСЕ и её попытки изолировать Россию от участия в работе этого института.

«Наши польские соседи весь нынешний год усердно выкапывают «могилу» для ОБСЕ, разрушая остатки культуры консенсуса... Могу ответственно сказать, что «антипредседательство» Польши займёт в истории организации самое неприглядное место. Никто никогда не наносил такого ущерба ОБСЕ, стоя у её руля», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь, глава МИД Польши Збигнев Рау выступил с утверждением, что ОБСЕ остаётся нужной и эффективной организацией и в будущем снова станет «важным комплексным институтом», хотя сейчас её возможности ограниченны.

«К сожалению, это представляется далёкой перспективой. Доверие сгорело. Поэтому так важно, чтобы все страны-члены восстановили доверие на сильном фундаменте», — приводит его слова ТАСС.

Польский дипломат добавил, что если все страны-участницы будут придерживаться ценностей организации, то «ОБСЕ найдёт своё место в сохранении будущего мира». При этом он обвинил Россию в том, что она якобы держит организацию «в заложниках», блокируя принятие решений. Рау также заявил, что Польша не поддерживает работу ОБСЕ в чрезвычайном режиме в долгосрочной перспективе, однако, по его словам, «возвращения к обычному ведению дел не будет».

Утраченный фундамент

Аналитики также считают, что восстановление статус-кво в отношениях России и Европы не представляется возможным. Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в разговоре с RT констатировал, что заложенная на саммите ОБСЕ в 1999 году система, основанная на принципе неделимости европейской безопасности, разрушена.

«Восстановить её в сегодняшней ситуации невозможно. Посмотрите, что происходит: Россия, как член ОБСЕ, не имеет возможности быть представленной на Совете министров иностранных дел организации, российскую прессу не допускают на мероприятие ОБСЕ в Польше», — пояснил он.

Флаги стран — членов ОБСЕ

© OSCE/Mikhail Evstafiev

С его точки зрения, ОБСЕ перестала быть фундаментом, на основе которого Россия могла бы выстраивать отношения с Европой и Западом.

«Эта база расшатана украинским кризисом, тектоническими сдвигами в европейской системе. Будем ли мы каким-то образом собирать заново фундамент из разрушенных блоков? Вряд ли это возможно. Теперь нужны серьёзные, не эволюционные, а революционные идеи, которые позволили бы вновь объединить европейскую систему безопасности. В противном случае нас ожидает эра конфронтации», — добавил Данилов.

Он напомнил, что Россия долгое время пыталась установить паритетные отношения с Западом в сфере диалога по стратегической стабильности и архитектуре безопасности в Европе.

«Результат был если не сказать нулевым, то минимальным. Двери перед Россией не закрывали, но перспектив добиться чего-либо на официальном уровне фактически не было. Мы ждали перемен в администрациях, открытия новых путей и окон возможностей. В дипломатическом контексте эта политика была обоснованной, но на деле эти пути не открылись, а окна возможностей были очень короткими. Теперь мы вступили в новый этап отношений, когда точка невозврата уже пройдена», — подчеркнул политолог.

При этом нынешний политический класс Европы не готов к «реверсу» в отношениях с Россией, уверен Данилов.

«Даже если бы это было так, США всё равно нажали бы на стоп-кран. Поэтому говорить о каких-то благоприятных политико-дипломатических перспективах я бы не стал. Сейчас Россия обозначила свои позиции, понимание того, насколько высоки ставки в контексте украинского кризиса, который не сводится, собственно, к решению украинской проблемы. Это серьёзнейший кризис европейской безопасности с колоссальным эскалационным риском. Это уже не холодная война, а нечто большее», — сказал эксперт.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков, со своей стороны, отметил в беседе с RT, что отношения России и Запада сейчас находятся в самой нижней точке со времён холодной войны.

«Никаких особых перспектив восстановления диалога сейчас нет. Всё будет зависеть от позиции Запада. Однако в концептуальных документах НАТО и ЕС Россия фигурирует в качестве врага. Военное строительство Запада ориентировано на противодействие Москве. В этих условиях сложно представить какое-то восстановление отношений хотя бы до приемлемого уровня», — считает аналитик.

Россия же выступает за прогнозируемые и стабильные отношения, подчеркнул он.

«Здесь всё зависит от того, как Запад будет себя дальше позиционировать в отношении Москвы. Никаких гарантий безопасности, что предлагала Россия в 2021 году, в Вашингтоне и Брюсселе давать не хотят. Двери НАТО остаются открытыми. Это значит, что архитектура новой европейской безопасности в планах Запада будет строиться вокруг НАТО. То есть сохранятся все те спорные моменты, которые не позволяли развивать объявленное когда-то стратегическое партнёрство», — рассуждает Ермаков.

Таким образом, по его мнению, сейчас не может идти и речи о каком-либо партнёрстве.

«Главное — это восстановление и использование ещё имеющихся механизмов диалога и каналов связи, чтобы не скатиться к непосредственной конфронтации», — заключил эксперт.