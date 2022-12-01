Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ.

Он отметил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.

По его словам, «курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов».

Лавров также заявил, что на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накопилось огромное количество проблем.

Глава ОБСЕ — министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что в истории организации 2022 год стал самым тяжёлым.