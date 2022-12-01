Лавров заявил, что курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ.
Лавров заявил, что курс на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Он отметил, что ОБСЕ создавалась для разрядки в отношениях между Востоком и Западом, но курс Запада на доминирование помешал этому.

По его словам, «курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов».

Лавров также заявил, что на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накопилось огромное количество проблем.

Глава ОБСЕ — министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что в истории организации 2022 год стал самым тяжёлым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить