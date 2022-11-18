Деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине была зачастую не только необъективной, но и противоправной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, по ходу освобождения территорий Донбасса в рамках СВО стали вскрываться факты сотрудничества наблюдателей с иностранными спецслужбами и оказания помощи ВСУ. Руководство мониторинговой миссии обслуживало интересы западных кураторов Киева, подчеркнула Захарова.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине обслуживала интересы западных кураторов киевского режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой относительно деятельности сотрудников СММ ОБСЕ на Украине.

«Деятельность СММ была зачастую не только необъективной, но и противоправной. По мере освобождения территорий Донбасса в ходе СВО стали вскрываться документальные факты системного сотрудничества миссии с иностранными спецслужбами. Не гнушались некоторые западные наблюдатели и вербовочной деятельности в отношении местных граждан. В результате проведённого властями ДНР и ЛHP расследования несколько бывших сотрудников СММ были задержаны», — сказала Захарова.

Так, украинским военным предоставлялись данные с камер наблюдения СММ для корректировки огня и выявления перемещений техники, а также позиций личного состава Народных милиций ДHP и ЛНР. Наряду с этим наблюдатели прикрывали фортификационные работы ВСУ, занимались сбором данных чувствительного характера в интересах западных разведок и передавали киевскому режиму часть имущества миссии, в частности, бронированных автомобилей. Вдобавок, патрулирование беспилотниками СММ ОБСЕ было непропорционально сосредоточено на подконтрольных донбасским республикам районах.

Кроме того, Захарова указала, что наблюдатели в своих публичных отчётах скрывали военные преступления ВСУ и намеренно дискредитировали ополчение ДНР и ЛНР. При этом неудобные факты из докладов игнорировались или «подчищались».

«В тех случаях, когда скрыть их было невозможно, использовались намеренно размытые формулировки, не позволяющие определить виновников», — подчеркнула представитель МИД.

Она отметила, что СММ ОБСЕ только после настойчивых требований Москвы опубликовала статистику по гражданским жертвам и разрушениям инфраструктуры в Донбассе, но не указала их виновника. Вместе с тем с 2014 по 2016 годы, когда число жертв киевского режима исчислялось тысячами, подобная статистика и вовсе не велась.

К тому же дипломат напомнила, что руководство мониторинговой миссии отказывалось от контактов с властями ДНР и ЛНР, игнорировало ситуацию с правами человека на подконтрольных Киеву территориях, несмотря на многочисленные и вопиющие факты ущемлений русскоязычного населения, свободы прессы, а также проявления агрессивного национализма, антисемитизма и неонацизма.

«Недостатки, выявленные в работе СММ, утратившей мандат 1 апреля 2022 года, требуют всестороннего анализа. «Двойные стандарты» и перекосы в работе ОБСЕ в целом, которые сделали их возможными, нуждаются в честном и открытом обсуждении и коррекции», — констатировала Захарова.

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«Констатируем: террористические акты, спланированные, совершённые и готовившиеся к совершению украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях не встретили ни единого слова осуждения в руководстве ОБСЕ. Напротив, по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима», — сказал он.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ прекратила выполнение своих мониторинговых и отчётных функций 7 марта, когда за пределы Украины, ДНР и ЛHP был выведен весь персонал миссии. 1 апреля Россия призвала секретариат ОБСЕ без промедления приступить к мероприятиям по сворачиванию СММ на Украине. Также в том месяце власти Луганской и Донецкой народных республики приняли решение запретить работу наблюдателей ОБСЕ на своей территории, признав их деятельность неправомерной. Сотрудникам миссии было предписано покинуть ДНР и ЛНР не позднее 30 апреля.

При этом 28 апреля председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Шмид объявили о закрытии Специальной мониторинговой миссии на Украине.