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Захарова сообщила о противоправной деятельности СММ ОБСЕ на Украине

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Деятельность СММ ОБСЕ на Украине была зачастую не только необъективной, но и противоправной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила о противоправной деятельности СММ ОБСЕ на Украине
  • РИА Новости

Дипломат напомнила, что миссия в публичных отчётах предоставляла искажённые данные, замалчивая военные преступления ВСУ и намеренно дискредитируя ополчение Донецка и Луганска.

«Неудобные факты из докладов рядовых наблюдателей игнорировались руководством, точные доклады с мест подчищались, — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Захаровой, в нарушение мандата в ОБСЕ отказывались установить контакты с местными властями в ДНР и ЛНР, а также отслеживать ситуацию с соблюдением прав человека на подконтрольных Киеву территориях.

«Деятельность СММ была зачастую не только необъективной, но и противоправной. По мере освобождения территорий Донбасса в ходе СВО стали вскрываться документальные факты системного сотрудничества миссии с иностранными спецслужбами», — говорится в заявлении представителя российского МИД.

Она также напомнила о вербовочной деятельности некоторых западных наблюдателей в отношении местных граждан — в результате расследования подобных прецедентов властями ДНР и ЛНР несколько экс-сотрудников миссии были задержаны.

«Стало известно о предоставлении наблюдателями данных с камер наблюдения СММ украинским военным для корректировки огня и выявления перемещений техники, а также позиций личного состава Народной милиции ЛHP и ДНР», — добавила Захарова.

Дипломат пообещала информировать общество по мере вскрытия новых фактов противоправной деятельности СММ.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

В доме экс-главы управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко спецназовцами были найдены документы миссии, свидетельствующие о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Также Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

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