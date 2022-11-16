Дипломат Гаврилов: Россия призывает Запад воздерживаться от пустых обвинений
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Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Заявление Гаврилова опубликовано на сайте МИД России.
«Призываем воздержаться от пустой обвинительной риторики и безответственного распространения домыслов, чреватых непредсказуемыми последствиями», — отметили в министерстве.
Ранее в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».
По данным CNN, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от места падения ракеты у границы с Польшей.