Дипломат Гаврилов: Россия призывает Запад воздерживаться от пустых обвинений

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва призывает воздерживаться от пустой обвинительной риторики и распространения домыслов со стороны Запада из-за инцидента с ракетой в Польше.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Заявление Гаврилова опубликовано на сайте МИД России.

«Призываем воздержаться от пустой обвинительной риторики и безответственного распространения домыслов, чреватых непредсказуемыми последствиями», — отметили в министерстве.

Ранее в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».

По данным CNN, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от места падения ракеты у границы с Польшей.