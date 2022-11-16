Узнать больше

Дипломат Гаврилов: Россия призывает Запад воздерживаться от пустых обвинений

Короткая ссылка
Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва призывает воздерживаться от пустой обвинительной риторики и распространения домыслов со стороны Запада из-за инцидента с ракетой в Польше. 
Дипломат Гаврилов: Россия призывает Запад воздерживаться от пустых обвинений
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Заявление Гаврилова опубликовано на сайте МИД России.

«Призываем воздержаться от пустой обвинительной риторики и безответственного распространения домыслов, чреватых непредсказуемыми последствиями», — отметили в министерстве.

Ранее в МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента». 

По данным CNN, украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от места падения ракеты у границы с Польшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить