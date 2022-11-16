МИД России: беспристрастное расследование ЧП с ракетой в Польше разоблачит провокацию

В МИД России выразили уверенность, что беспристрастное расследование инцидента с падением ракеты в Польше разоблачит провокацию.

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».

«Уверены, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат эту провокацию», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что российская сторона не имеет отношения к произошедшему.

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.