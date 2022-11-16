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Песков: Россия не имеет отношения к «ракетному инциденту» в Польше

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не имеет отношения к «ракетному инциденту» в Польше.
Песков: Россия не имеет отношения к «ракетному инциденту» в Польше
  • РИА Новости

«Что касается инцидента в Польше, Россия к этому не имеет никакого отношения, здесь нужно называть вещи своими именами», — цитирует его РИА Новости.

Песков также отметил, что Россия не несёт какой-либо, даже косвенной ответственности за произошедшее.

Ранее Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц по поводу «ракетного инцидента».

Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

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