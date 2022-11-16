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CNN: украинские военные подтвердили использование ПВО недалеко от границы с Польшей

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Украинские военные подтвердили использование системы противовоздушной обороны недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
CNN: украинские военные подтвердили использование ПВО недалеко от границы с Польшей
  • AP

По его словам, украинские военные сообщили США и их союзникам, что пытались перехватить российскую ракету недалеко от границы с Польшей, где впоследствии обнаружили обломки снаряда.

Отмечается, что это произошло примерно в то же время, когда в Польше зафиксировали инцидент.

В сообщении говорится, что пока не подтверждено, что речь идёт о той самой ракете ПВО, которая упала в Польше, но на эту информацию США опираются при своей оценке событий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

По данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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