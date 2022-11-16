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Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что упавшую ракету выпустили ВС России

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.
Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что упавшую ракету выпустили ВС России
  • AP

«Кто был ответственным за запуск этой ракеты? У нас нет никаких доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной», — цитирует его РИА Новости.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Ранее, по данным Reuters, американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

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